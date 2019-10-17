К весне некоторым депутатам "Слуги народа" придётся создавать аналог партии «Наш Край», и договариваться с местными элитами, чтобы не проиграть местные выборы. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.

"Вчера на фракции обсуждали в кулуарах с одним умным товарищем дальнейшие наши перспективы - если дальше все будет без реальных реформ, снижения тарифов, справедливого суда и посадок, но с фискализацией малого бизнеса. Пришли к выводу, что к весне нам придётся создавать аналог партии «Наш Край», и договариваться с местными элитами, чтобы не проиграть местные выборы. Короче, Кононенко, Москаленко, Грановскому, Кернесу, Труханову, Райнину и другим товарищам из бывших можно не переживать. Все ещё у них впереди." - Заявил Александр Дубинский.

Опрос КМИС показал, что за месяц снизилось число тех, кто положительно относится к деятельности президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно опросу, положительно относятся к деятельности президента Владимира Зеленского 66%, что на 7% ниже, чем в сентябре.

"Страна" опросила депутатов от фракции "Слуга народа", почему, по их мнению, упал рейтинг.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа":

"Я думаю, падение рейтинга связано с тем, что народ нетерпелив и, в первую очередь, ждет обещанных посадок. Также люди плохо ориентируются в перипетиях власти. Плохо понимают, где зона ответственности Рады, где Кабмина, а где отвечают местные советы. Человек три года подряд видит яму во дворе и справедливо обвиняет в этом власть. Затем с большими надеждами выбирает нового президента, голосует за партию "Слуга народа", но через два месяца яма остается на месте. Тогда человек думает, что поменял шило на мыло. А ведь виноваты в этой яме все те же старые местные советы. Мы осознаем эту проблему, будем коммуницировать с избирателями и объяснять, что и как работает".

Максим Бужанский:

"Это падение рейтинга не глобальное и не критичное. Связано оно с завышенными ожиданиями к президенту. Я надеюсь, что реальные шаги по выполнению обещаний, которые давались на выборах, – дадут рост. Многого еще не выполнили, но в скором времени будет исполнено".

Ольга Василевская-Смаглюк:

"Я думаю, что у каждого народа завышенные ожидания относительно его власти. Даже в прогрессивных странах, к которым мы, к сожалению, не относимся. Украинский народ ищет себе мессию, который придет и на следующий день у нас наступит благодать. По дорогам начнут прыгать розовые пони и единороги. Но это не так. По сравнению с другими периодами нашей истории у президента не так быстро падает рейтинг, даже как у Порошенко. 7% это не так много, и Паниотто (руководитель КМИС. – Ред.) обратил внимание на то, что опрос проводился до пресс-марафона Зеленского. А я думаю, что многочасовая встреча с журналистами немного добавила рейтинга президенту. Это был такой беспрецедентный шаг. Мы балансируем на одном уровне, и рейтинг будет держаться до весны точно".

Никита Потураев:

"Во-первых, это телефончик (речь идет о телефонном опросе респондентов. – Ред.). А телефонистам никогда нельзя доверять. И это очень незначительное отклонение. И мы работаем, когда ты сидишь и ничего не делаешь – у тебя может быть рейтинг высокий, но недолго. А когда делаешь – есть риски".

Александр Корниенко:

"Это могут быть сезонные колебания. И раньше у нас был один президент. А сейчас есть правительство, Верховная Рада. Правительство только начало работать. И если мы будем делать то, что обещали, конечно, что рейтинг будет расти".

Виталий Безгин:

"Даже при этом незначительном падении это самый высокий рейтинг в истории. Все нормально. Будем дальше работать. Сейчас начинается болезненный сезон, придут платежки. А у нас, обычно, вместо местной власти весь негатив собирает центральная. Это нормальный политический процесс, и если мы будем коммуницировать с людьми, у нас все получится".

Александр Куницкий:

"По мнению депутатов, рейтинг Владимира Зеленского не падал. А еще и вырос. Успешных реформ без непопулярных мер не бывает. Владимир Зеленский проводит, по моему мнению, успешные реформы. А реакция населения – явление временное. Самая главная цель журналистов – правильное освещение и донесение информации до населения. Многие, кто критикует "формулу Штайнмайера", толком не понимают того, что дает эта формула. Отчаиваться не надо, все будет хорошо".

Александр Дубинский:

"Результат зависит отчасти от особенностей вопросов при опросе. Я ведь не читал вопросов. Я считаю, что рейтинг президента остается неизменным, а вот доверие к партии падает. Нет быстрых решений, применимых к улучшению благосостояния граждан. Я вот, например, подал законопроект об отмене военного сбора, дальше нужно двигаться в сторону снижения НДС и корректировки налога на прибыль".

Александр Качура:

"На самом деле 7% падения находятся в зоне статистической погрешности. Это не имеет особого значения. В любом случае партия "Слуга народа" и президент Зеленский шли на один срок, и это нормально, когда ты получаешь кредит доверия, когда ты его используешь для реализации своей программы. Возможно, некоторые шаги будут непопулярными, но президент говорил, что не боится потерять рейтинг, и уверен, что в дальнейшем его шаги пойдут на благо. Для меня сам факт того, что мы инициировали снятие депутатской неприкосновенности, это уже исторический момент. Мы мыслим категориями историческими. Да, тарифы негативно повлияют на рейтинг, но когда люди увидят, что мы делаем все в их интересах, чтобы эти тарифы снизить, они оценят через время это".

Евгений Шевченко:

"Из-за неопытности часть просто растерялась. Этот вопрос будем обсуждать на заседании фракции. А затем обратно становиться на свои рельсы, по которым мы шли на выборы. Мы партия центристской идеологии. Сейчас, чтобы выровнять практику падения и выйти в ноль, а потом обратно стать на место, необходимо показать людям, кто мы, что мы и к чему идем. Четко сформулировать. А то у нас сейчас – как в басне Крылова "Лебедь, рак и щука". Мы в турборежиме забыли о диалоге внутри фракции. Если мы сейчас повернемся лицом к людям, вспомним все, что мы им обещали, и пойдем дружно к выполнению наших обещаний, все будет хорошо. А если каждый пойдет заниматься своим делом на хайпе, а некоторые будут выполнять чьи-то лоббистские законопроекты, непонятные для нас, то будет нехорошо. Но у нас есть желание консолидировать фракцию".

Игорь Негулевский:

"У нас все нормально в партии. Коннект есть. Понятно, что рейтинг будет падать, потому что ожидания высокие. Конечно, мы принимаем и непопулярные законы. Еще не снизили тарифы, следовательно у Гончарука рейтинг упал ниже, чем у Зеленского. 28 лет люди ждали, потому что им говорили вот-вот скоро все будет, а, как видите, закон 1008 второй день принимаем. Не все так быстро. Так оно происходит в жизни. Хотя я бы хотел, чтобы все было быстро. Я думаю, что рейтинг будет падать 100%, не потому, что мы плохие, а потому, что это закономерность. Я бы этого не хотел, как и мои коллеги".

Святослав Юраш:

"Произошло много изменений, не все они были идеально прокоммуницированы, именно из-за этого рейтинг президента упал на 3-4%. Но слово "упал" неправильное, а правильно говорить "коррекция". Рейтинг больше 60% для президента за это время пребывания в Офисе – это рекорд. Нам нужно понимать, что это рекорд позитивного типа. Конечно, нам необходимо усовершенствовать коммуникацию, но общий тренд поддерживается, и для нас он четкий и позитивный. Мы постоянно общаемся с разными частями нашего общества и медиа, чтобы выстроить диалог".

Алексей Жмеренецкий:

"Падение рейтинга произошло из-за спекуляций вокруг законопроектов: рынок земли, ФОП и "формула Штайнмайера". По вопросу формулы у нас гармония, потому что президент и коллеги, которые занимаются международными отношениями, четко все объяснили. По вопросу земли часть наших коллег предложила альтернативный вариант, который отличается от того, что предлагает Кабмин. Дисконнект есть из-за того, что есть альтернативные подходы реформирования рынка земли".

Гео Лерос:

"Я не согласен с тем, что рейтинг упал. Это может быть случайное совпадение. Нужно измерять его через неделю. Может, рейтинг будет на 20% выше. В темах с детектором лжи и исследованиями нет идеальных аксиом или парадигм. Погрешность может быть до 15%. У нас нет разногласий по теме земли. На фракции все, кто хотели, задали вопрос и получили ответ. Было единогласное решение, потому что рынок земли – это один из предвыборных пунктов Зеленского. Я считаю, если у кого-то есть категорические разногласия, то не нужно было вступать в команду президента и идти на выборы. У нас было недопонимание по "формуле Штайнмайера", потому что кто-то не до конца разобрался, и мы на фракции обсудили этот вопрос. Вопрос с формулой – это спекуляция аутсайдерами, которые хотят вновь стать фаворитами".

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