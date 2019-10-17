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|"Какой-то змей, б@дь". Кернес обиделся на депутата горсовета. Видео
|17.10.2019 07:40
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Мэр Харькова Геннадий Кернес снова позволил себе перейти на нецензурщину и воровскую лексику в адрес одного из депутатов горсовета.
Видео характерного высказывания на YouTube опубликовал ресурс "Накипело".
История началась с того, что вчера, 16 октября, горсовет Харькова голосовал за переименование станции метро "Московской" на "Турбоатом". На видео четко видно, что это решение поддержали 68 депутатов, а 1 - воздержался. На что и последовала эпичная реакция градоначальника.
Впрочем, воздержавшийся от голосования депутат позже выступил и объяснил ситуацию.
Стоит отметить, что "змей" на воровском жаргоне имеет два значения, и оба негативные.