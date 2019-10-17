 "Какой-то змей, б@дь". Кернес обиделся на депутата горсовета. Видео - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Какой-то змей, б@дь". Кернес обиделся на депутата горсовета. Видео
17.10.2019 07:40

Мэр Харькова Геннадий Кернес снова позволил себе перейти на нецензурщину и воровскую лексику в адрес одного из депутатов горсовета.

Видео характерного высказывания на YouTube опубликовал ресурс "Накипело". 

"Какой-то змей, б@дь". Кернес обиделся на депутата горсовета. Видео

История началась с того, что вчера, 16 октября, горсовет Харькова голосовал за переименование станции метро "Московской" на "Турбоатом". На видео четко видно, что это решение поддержали 68 депутатов, а 1 - воздержался. На что и последовала эпичная реакция градоначальника. 

 

"Решение принято. Один воздержался. Какой-то змей, б@дь", - так Кернес оценил итоги голосования. 

Впрочем, воздержавшийся от голосования депутат позже выступил и объяснил ситуацию. 

 

"Во-первых, я не змей. Просто кнопка не сработала", - сказал он. 

Стоит отметить, что "змей" на воровском жаргоне имеет два значения, и оба негативные.

 

Первое - вpедный, гордый, и второе - откpыто доносящий администpации.

 

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