Мэр Харькова Геннадий Кернес снова позволил себе перейти на нецензурщину и воровскую лексику в адрес одного из депутатов горсовета.

Видео характерного высказывания на YouTube опубликовал ресурс "Накипело".

История началась с того, что вчера, 16 октября, горсовет Харькова голосовал за переименование станции метро "Московской" на "Турбоатом". На видео четко видно, что это решение поддержали 68 депутатов, а 1 - воздержался. На что и последовала эпичная реакция градоначальника.

"Решение принято. Один воздержался. Какой-то змей, б@дь", - так Кернес оценил итоги голосования.

Впрочем, воздержавшийся от голосования депутат позже выступил и объяснил ситуацию.

"Во-первых, я не змей. Просто кнопка не сработала", - сказал он.

Стоит отметить, что "змей" на воровском жаргоне имеет два значения, и оба негативные.

Первое - вpедный, гордый, и второе - откpыто доносящий администpации.

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