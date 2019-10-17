Нобеля получили экономисты, широко применившие новый научный метод для изучения эффективности методов борьбы с бедностью.
Вот основные выводы лауреатов, которые на сегодняшний день считаются научно-обоснованной истиной:
Две ключевые точки, куда надо вкладывать деньги для борьбы с бедностью - это образование и здравоохранение.
Люди, которые получают образование и медицинскую помощь, дают экономический рост.
Поэтому развитие образования - не просто гуманитарная акция, а вложение в экономический прогресс.
Теперь как улучшить образование.
На качество образования (доказано лауреатами) прежде только влияет стимулирование учителей.
Не новые учебники, не ремонт школ, не закупка компьютеров, не даже мотивация учеников, а мотивация учителей.
А у нас проверенные методы борьбы с бедностью применяются с точностью до наоборот.
Под диктовку МВФ и прочих "доброжелателей".
Они ведь все понимают. Вот, даже Нобеля дали.
Но, тем не менее, ведут четкую колониальную политику по отжиму у аборигенов их ресурсов.
Земля в обмен на стеклянные бусы.
Или стравить племена аборигенов между собой.
Чтобы получить дешевых рабов-беженцев и освободить их земли для колонизации.
Все это старо как мир. Вот только аборигены ничему не учатся.
Потому что образование у аборигенов убивают в первую очередь.