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Земля в обмен на стеклянные бусы
17.10.2019 07:59

Олексій Романов

Сейчас вкратце перескажу, за что в этом году присудили нобелевскую премию по экономике.

Земля в обмен на стеклянные бусы

Нобеля получили экономисты, широко применившие новый научный метод для изучения эффективности методов борьбы с бедностью.

 

Вот основные выводы лауреатов, которые на сегодняшний день считаются научно-обоснованной истиной:

 

Две ключевые точки, куда надо вкладывать деньги для борьбы с бедностью - это образование и здравоохранение.

 

Люди, которые получают образование и медицинскую помощь, дают экономический рост.

 

Поэтому развитие образования - не просто гуманитарная акция, а вложение в экономический прогресс.

 

Теперь как улучшить образование.

 

На качество образования (доказано лауреатами) прежде только влияет стимулирование учителей.

 

Не новые учебники, не ремонт школ, не закупка компьютеров, не даже мотивация учеников, а мотивация учителей.

 

А у нас проверенные методы борьбы с бедностью применяются с точностью до наоборот.

 

Под диктовку МВФ и прочих "доброжелателей".

 

Они ведь все понимают. Вот, даже Нобеля дали.

 

Но, тем не менее, ведут четкую колониальную политику по отжиму у аборигенов их ресурсов.

 

Земля в обмен на стеклянные бусы.

 

Или стравить племена аборигенов между собой.

 

Чтобы получить дешевых рабов-беженцев и освободить их земли для колонизации.

 

Все это старо как мир. Вот только аборигены ничему не учатся.

 

Потому что образование у аборигенов убивают в первую очередь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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