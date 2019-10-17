Кость от кости предыдущей команды - генпрокурор Рябошапка слуга чужого народа
17.10.2019 08:18
Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке необходимо было собрать в свою команду профессиональных людей, которые разбираются в аспектах работы ведомства.
Об этом заявил политолог Руслан Бортник в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.
"Если серьезно говорить, то кто такой Рябошапка? Человек, который работал в команде "Народного фронта", был заместителем министра юстиции, он работал НАПК в то время, когда оно было разделено и создано по квоте Петра Порошенко.
Это кость от кости предыдущей команды.
И кто надеялся, что он будет сажать эту команду?
Как он может сажать тех, кто назначал его на должность и с которыми он вместе работал", - рассказал он.
По его словам, необходимо задуматься - планирует ли генеральный прокурор жить в Украине и заниматься проблемами страны.
"У его жены и детей французское гражданство. Они постоянно живут за границей, и сам он там жил длительное время. Какой у него мотив делать в Украине что-то хорошее?" - заявил Бортник.
Политолог считает, что Рабошапке нужно было набрать в свою команду профессионалов. В особенности тех людей, которые хорошо понимают работу в прокуратуре.
"Рябошапка хотя бы адвокат, это уже хорошо.
Однако он не прокурор - прокурорская деятельность предвидит специфические знания.
Ему необходимы были профессиональные заместители, а пришли люди, такие же случайные, как и генпрокурор", - отметил он.
Бортник подчеркнул, что ведомство не сможет организовать обещанные посадки, максимум, что у них получиться - это найти старые дела и задействовать их.
"Новых посадок от этой Генпрокуратуры не стоит ожидать.
У меня в этом вопросе больше надежд на Службу безопасности Украины.
Она сейчас работает немного дольше от новой Генпрокуратуры, но и у них нет никакого результата, как хотелось бы.
Они начали работать в интересах власти, и всех кого не посадили осенью - весной тем более не смогут отправить за решетку.
Люди договорятся, откупятся, уедут из страны в худшем случае. У нас сейчас это наивысшая степень наказания, отстранение от власти. Хуже только, к весне они все потеряют кредит доверия у народа", - подытожил политолог.