 Кость от кости предыдущей команды - генпрокурор Рябошапка слуга чужого народа - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Кость от кости предыдущей команды - генпрокурор Рябошапка слуга чужого народа
17.10.2019 08:18

Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке необходимо было собрать в свою команду профессиональных людей, которые разбираются в аспектах работы ведомства.

Кость от кости предыдущей команды - генпрокурор Рябошапка слуга чужого народа

Об этом заявил политолог Руслан Бортник в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

"Если серьезно говорить, то кто такой Рябошапка? Человек, который работал в команде "Народного фронта", был заместителем министра юстиции, он работал НАПК в то время, когда оно было разделено и создано по квоте Петра Порошенко.

 

Это кость от кости предыдущей команды.

 

И кто надеялся, что он будет сажать эту команду?

 

Как он может сажать тех, кто назначал его на должность и с которыми он вместе работал", - рассказал он.

По его словам, необходимо задуматься - планирует ли генеральный прокурор жить в Украине и заниматься проблемами страны.

"У его жены и детей французское гражданство. Они постоянно живут за границей, и сам он там жил длительное время. Какой у него мотив делать в Украине что-то хорошее?" - заявил Бортник.

Политолог считает, что Рабошапке нужно было набрать в свою команду профессионалов. В особенности тех людей, которые хорошо понимают работу в прокуратуре.

"Рябошапка хотя бы адвокат, это уже хорошо.

 

Однако он не прокурор - прокурорская деятельность предвидит специфические знания.

 

Ему необходимы были профессиональные заместители, а пришли люди, такие же случайные, как и генпрокурор", - отметил он.

Бортник подчеркнул, что ведомство не сможет организовать обещанные посадки, максимум, что у них получиться - это найти старые дела и задействовать их.

"Новых посадок от этой Генпрокуратуры не стоит ожидать.

 

У меня в этом вопросе больше надежд на Службу безопасности Украины.

 

Она сейчас работает немного дольше от новой Генпрокуратуры, но и у них нет никакого результата, как хотелось бы.

 

Они начали работать в интересах власти, и всех кого не посадили осенью - весной тем более не смогут отправить за решетку.

 

Люди договорятся, откупятся, уедут из страны в худшем случае. У нас сейчас это наивысшая степень наказания, отстранение от власти. Хуже только, к весне они все потеряют кредит доверия у народа", - подытожил политолог.

 

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