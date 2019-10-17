Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке необходимо было собрать в свою команду профессиональных людей, которые разбираются в аспектах работы ведомства. Об этом заявил политолог Руслан Бортник в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE. "Если серьезно говорить, то кто такой Рябошапка? Человек, который работал в команде "Народного фронта", был заместителем министра юстиции, он работал НАПК в то время, когда оно было разделено и создано по квоте Петра Порошенко. Это кость от кости предыдущей команды. И кто надеялся, что он будет сажать эту команду? Как он может сажать тех, кто назначал его на должность и с которыми он вместе работал", - рассказал он. По его словам, необходимо задуматься - планирует ли генеральный прокурор жить в Украине и заниматься проблемами страны. "У его жены и детей французское гражданство. Они постоянно живут за границей, и сам он там жил длительное время. Какой у него мотив делать в Украине что-то хорошее?" - заявил Бортник. Политолог считает, что Рабошапке нужно было набрать в свою команду профессионалов. В особенности тех людей, которые хорошо понимают работу в прокуратуре. "Рябошапка хотя бы адвокат, это уже хорошо. Однако он не прокурор - прокурорская деятельность предвидит специфические знания. Ему необходимы были профессиональные заместители, а пришли люди, такие же случайные, как и генпрокурор", - отметил он. Бортник подчеркнул, что ведомство не сможет организовать обещанные посадки, максимум, что у них получиться - это найти старые дела и задействовать их. "Новых посадок от этой Генпрокуратуры не стоит ожидать. У меня в этом вопросе больше надежд на Службу безопасности Украины. Она сейчас работает немного дольше от новой Генпрокуратуры, но и у них нет никакого результата, как хотелось бы. Они начали работать в интересах власти, и всех кого не посадили осенью - весной тем более не смогут отправить за решетку. Люди договорятся, откупятся, уедут из страны в худшем случае. У нас сейчас это наивысшая степень наказания, отстранение от власти. Хуже только, к весне они все потеряют кредит доверия у народа", - подытожил политолог. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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