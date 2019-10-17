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|Война и мир: "слуги" на растяжке по Донбассу
|17.10.2019 08:36
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Переговорам о войне в Донбассе на минское площадке и в целом событиям на востоке будет посвящено отдельное спецзаседание.
Об этом журналистам в кулуарах Рады рассказал глава фракции Давид Арахамия.
По словам Арахамии, на это заседание планируют пригласить министра иностранных дел Вадима Пристайко и нескольких представителей Украины в минской переговорной группе.
В команде украинского президента Владимира Зеленского договорились с западными странами об амнистии сепаратистов "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил в интервью
По его словам, такой подход на Западе лоббировали и ранее.
После встречи "ТКГ" в Минске было уже много заявлений, даже был ответ Пескова, который сделал вид, что не понимает ультиматумов Украины.
Климкин решил подогреть "спор".
Задача политиков экс-власти не давать Кремлю и Киеву договорится, а Зеленскому не дать шанса принести мир на Донбасс и в Украину.
Заявлений и далее будет много, провокаций тоже, ясно одно, что сейчас идут торги.