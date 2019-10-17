Переговорам о войне в Донбассе на минское площадке и в целом событиям на востоке будет посвящено отдельное спецзаседание.

Об этом журналистам в кулуарах Рады рассказал глава фракции Давид Арахамия.

"Думаю, через неделю мы будем это планировать", - уточнил глава фракции СН Давид Арахамия, когда именно состоится такое собрание народных депутатов

"Его нельзя обсуждать, этот вопрос, фрагментарно. Там очень большое количество нюансов", - отметил нардеп.

По словам Арахамии, на это заседание планируют пригласить министра иностранных дел Вадима Пристайко и нескольких представителей Украины в минской переговорной группе.

В команде украинского президента Владимира Зеленского договорились с западными странами об амнистии сепаратистов "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил в интервью "Радио НВ" бывший спикер Верховной Рады нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.

"Я, бесспорно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах [в отдельных районах Донецкой и Луганской областей], без сроков, когда они будут проведены, согласно закону о выборах, и об особом статусе – без условий и без сроков", – сказал Парубий.

По его словам, такой подход на Западе лоббировали и ранее.

"В некоторых странах евроатлантического пространства захотят спешным порядком продемонстрировать, что они разрешили в Украине противостояние с Российской Федерацией, войну с Российской Федерацией, и может быть [ситуация], когда ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года. Более того, у меня есть основания полагать, что такие негласные, непубличные договоренности уже состоялись", – добавил Парубий.

После встречи "ТКГ" в Минске было уже много заявлений, даже был ответ Пескова, который сделал вид, что не понимает ультиматумов Украины.



Теперь, даже экс-глава МИД Украины Павел Климкин решил напомнить о себе.



Так он заявил, "что требование о роспуске так называемых "Д/ЛНР" не является неожиданным. Оно обсуждалось в Нормандском формате, включая министерские встречи. Наше требование всегда было сделать это не позднее начала подготовки выборов. Я не понимаю, почему РФ отрицает роспуск оккупационных администраций, если сама же не признает их легитимность".

Климкин решил подогреть "спор".

Задача политиков экс-власти не давать Кремлю и Киеву договорится, а Зеленскому не дать шанса принести мир на Донбасс и в Украину.

Заявлений и далее будет много, провокаций тоже, ясно одно, что сейчас идут торги.



Цель торгов - Нормандская встреча глав государств, где Зеленский думает презентовать свою "формулу Зе" по Донбассу.

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