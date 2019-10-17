Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо поднять вопрос о полной замене своей команды, которая сегодня при власти.

Об этом заявила общественный деятель и кандидат юридических наук Марина Ставнийчук в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

"Мне хочется предъявить претензии каждому из тех, кто голосовал за президента, не понимая с какой программой, он идет и с какими приоритетами. Вы понимаете, что произошло очень огромное манипулирование общественным мнением. Это даже не во время выборов было, это уже конечный результат", - отметила адвокат.

По ее словам, в Украине несколько лет готовилась политически-олигархическая команда к захвату власти.

"Нам годами показывали разные фильмы и шоу, люди смотрели и каждый раз надеялись, что киношные реалии придут к ним в жизни. То есть манипулирование сознанием в Украине на самом деле произошло. Сейчас мы, Украина, попали под это. Нашему народу это будет как огромная прививка", - рассказала Ставнийчук.

Деятель подчеркнула, что каждый должен осознавать собственную ответственность за судьбу страны.

"В первом туре президентских выборов украинские граждане имели выбор, но никто не хотел думать, читать и анализировать ситуацию. Вот все и попали в ловушку команды Зеленского", - заявила она.

Юрист считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо поднять вопрос о полной смене своей команды.

"Первый шанс, который может выдержать Владимир Зеленский - это вопрос полной смены команды.

Я уже где-то месяц говорю о том, что его губит та команда, которая с ним сегодня при власти", - подытожила Ставнийчук.

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