252 народных депутата поддержали закон "об обличителях коррупции".

Согласно тексту закона, теперь донос на коррупционера вознаграждается государством. Сумма не маленькая - 10% от суммы разоблаченной схемы. То есть очень выгодное дело: раскрыли коррупцию на миллион - получили 100 тысяч.

Важная оговорка... Деньги заявитель получает только в случае, если суд подтвердит существование коррупционной схемы или то, что определенный человек коррупционер.

"Украина - страна антикоррупционеров" - был бы нормальный такой слоган для этой инициативы.

Суть закона

Документом определяется правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты; нормируется порядок раскрытия обличителем коррупции информации; предусматривается освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении и обеспечение госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав. Реализация закона потребует расходов из госбюджета Украины, направленных на финансирование мероприятий по обеспечению соблюдения прав и гарантий безопасности обличителей и выплату компенсаций обличителям. Согласно закону, выплата вознаграждения обличителю осуществляется сразу после решения суда и не зависит от возвращения причиненного государству ущерба. При этом выплата вознаграждения предусмотрена, если причиненный коррупционными действиями вред государству превышает 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Отметим, ко второму чтению норма об установлении вознаграждения "в рамках 10%" заменена на фиксированное вознаграждение в размере 10% нанесенного государству ущерба коррупционным деянием. Кроме того, утверждено, что распределение вознаграждения между несколькими обличителями осуществляется "в равных частях". Источниками поступления определяются средства, поступающие от возмещения ущерба государству, от уплаты санкций (штрафов и т.п.), применяемых по решениям (приговорам) судов, принятым по результатам рассмотрения судебных дел, предметом рассмотрения в которых является совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, в которых показания обличителя (обличителей) содержат важную информацию для привлечения виновного лица к ответственности.

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