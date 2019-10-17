"Не будь дураком", "не будь крутым": Трамп написал письмо Эрдогану
17.10.2019 11:22
Президент США Дональд Трамп написал письмо турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, в котором призвал президента Турции "не быть дураком" в связи с ситуацией в Сирии. Текст письма опубликовала 16 октября газета The New York Times.
В письме Трамп просит Эрдогана остановить военную операцию в Сирии.
Глава Белого дома призывает "заключить хорошую сделку", так как, по его мнению, Эрдоган не хочет нести ответственность "за тысячи убийств", а он сам – "за разрушение турецкой экономики".
Трамп отмечает, что история будет относиться к Эрдогану благосклонно, если он поступит "правильно и гуманно", однако "будет вечно смотреть как на дьявола, если хорошие вещи не случатся".
Глава Белого дома призвал турецкого президента не быть "крутым парнем" и не быть "дураком".
В конце письма Трамп заявил, что позже позвонит Эрдогану.
Белый Дом подлинность письма подтвердил.
С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвовали США, правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции. 14 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о выводе войск США из Сирии.
9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на севере и северо-востоке Сирии. Вооруженные силы Турции вместе с поддерживаемой Анкарой "Сирийской национальной армией" начали операцию против курдских формирований и "Исламского государства". Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.
11 октября власти Турции объявили о первом погибшем турецком военном и 277 "нейтрализованных террористах", на следующий день минобороны страны сообщило о "ликвидации 415 террористов".
13 октября стало известно, что в район проведения военной операции Турции направились правительственные вооруженные силы Сирии. Курды сообщили, что достигли договоренности с Дамаском о размещении на границе с Турцией правительственных войск.
Эрдоган заявил, что Турция не претендует на территорию Сирии.
Трамп назвал "плохой идеей" операцию Анкары.
"Турция, член НАТО, вторглась в Сирию.
Соединенные Штаты не поддерживают эту атаку", – заявил Трамп.