Президент США Дональд Трамп написал письмо турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, в котором призвал президента Турции "не быть дураком" в связи с ситуацией в Сирии. Текст письма опубликовала 16 октября газета The New York Times.



В письме Трамп просит Эрдогана остановить военную операцию в Сирии.

Глава Белого дома призывает "заключить хорошую сделку", так как, по его мнению, Эрдоган не хочет нести ответственность "за тысячи убийств", а он сам – "за разрушение турецкой экономики".



Трамп отмечает, что история будет относиться к Эрдогану благосклонно, если он поступит "правильно и гуманно", однако "будет вечно смотреть как на дьявола, если хорошие вещи не случатся".



Глава Белого дома призвал турецкого президента не быть "крутым парнем" и не быть "дураком".





В конце письма Трамп заявил, что позже позвонит Эрдогану.

Белый Дом подлинность письма подтвердил.





С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвовали США, правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции. 14 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о выводе войск США из Сирии.



9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на севере и северо-востоке Сирии. Вооруженные силы Турции вместе с поддерживаемой Анкарой "Сирийской национальной армией" начали операцию против курдских формирований и "Исламского государства". Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.



11 октября власти Турции объявили о первом погибшем турецком военном и 277 "нейтрализованных террористах", на следующий день минобороны страны сообщило о "ликвидации 415 террористов".



13 октября стало известно, что в район проведения военной операции Турции направились правительственные вооруженные силы Сирии. Курды сообщили, что достигли договоренности с Дамаском о размещении на границе с Турцией правительственных войск.



Эрдоган заявил, что Турция не претендует на территорию Сирии.



Трамп назвал "плохой идеей" операцию Анкары.

"Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают эту атаку", – заявил Трамп.



Евросоюз призвал Турцию прекратить "Источник мира".



Перед началом операции глава Белого дома сообщил, что уничтожит экономику Турции, если та сделает что-то, выходящее, по его мнению, за рамки. 15 октября в США ввели санкции в отношении Турции.



Трамп позвонил Эрдогану и призвал остановить военную операцию. Последний пообещал американскому коллеге, что не будет атаковать населенный курдами сирийский город Кобани.



16 октября Эрдоган заявил, что наступление Турции на северо-востоке Сирии закончится, когда будет создана "безопасная зона".

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