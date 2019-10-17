Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи ПриватБанка.

Такое определение вынесла вчера, 16 октября, судья Людмила Шкурдова. Об этом сообщил журналистам Петр Паламарь, исполняющий обязанности главы суда. Передаёт НВ.

«Насколько я знаю, причина остановки — до рассмотрения другого судебного дела, которое рассматривается не в Хозяйственном суде города Киева. Оно рассматривается в Украине, в другом суде», — сказал Паламарь.

По его словам, определение о приостановке рассмотрения производства появится в Едином реестре судебных решений через несколько дней.

Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев сказал журналистам, что не знал о приостановке рассмотрения дела.

Предмет судебного спора — это договор, по которому государство Украина получило в собственность акции ПриватБанка в процессе национализации по просьбе самих же его крупнейших акционеров Коломойского и Боголюбова.

Истцами в деле № 910/1834/19 являются Игорь Коломойский и TRIANTAL INVESTMENTS LTD — кипрская компания, которая владела одним из крупнейших пакетов акций ПриватБанка до его национализации и владельцами которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Ответчики: Минфин, Нацбанк Украины, Фонд гарантирования вкладов физлиц, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, ООО «Солид Днепр».

18 декабря 2016 правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого.

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