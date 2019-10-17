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|Производство по иску о возврате Коломойскому акций ПриватБанка приостановлено
|17.10.2019 11:41
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Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи ПриватБанка.
Такое определение вынесла вчера, 16 октября, судья Людмила Шкурдова. Об этом сообщил журналистам Петр Паламарь, исполняющий обязанности главы суда. Передаёт
По его словам, определение о приостановке рассмотрения производства появится в Едином реестре судебных решений через несколько дней.
Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев сказал журналистам, что не знал о приостановке рассмотрения дела.
Истцами в деле № 910/1834/19 являются Игорь Коломойский и TRIANTAL INVESTMENTS LTD — кипрская компания, которая владела одним из крупнейших пакетов акций ПриватБанка до его национализации и владельцами которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Ответчики: Минфин, Нацбанк Украины, Фонд гарантирования вкладов физлиц, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, ООО «Солид Днепр».