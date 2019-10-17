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|Евросоюз и Великобритания согласовали сделку по Brexit
|17.10.2019 12:36
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Европейский союз и Великобритания после сложных переговоров наконец достигли соглашения относительно Brexit. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Twiiter. Юнкер отметил, что новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения европарламента.