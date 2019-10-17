Европейский союз и Великобритания после сложных переговоров наконец достигли соглашения относительно Brexit. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Twiiter. Юнкер отметил, что новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения европарламента.

"Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности к поиску решений.

Я рекомендую, чтобы парламент одобрил эту сделку", - написал он.