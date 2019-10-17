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Евросоюз и Великобритания согласовали сделку по Brexit
17.10.2019 12:36

Европейский союз и Великобритания после сложных переговоров наконец достигли соглашения относительно Brexit. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Twiiter. Юнкер отметил, что новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения европарламента.

Евросоюз и Великобритания согласовали сделку по Brexit

"Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности к поиску решений.

 

Я рекомендую, чтобы парламент одобрил эту сделку", - написал он.

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