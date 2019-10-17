Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський пытался выехать из Украины, его задержало НАБУ, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

«Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт „Борисполь“, но был задержан на границе сотрудниками НАБУ», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

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