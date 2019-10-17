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|Молния. НАБУ задержала в Борисполе Свинарчука-Гладковского - бежать собирался
|17.10.2019 12:54
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Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський пытался выехать из Украины, его задержало НАБУ, сообщает