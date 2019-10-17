 Молния. НАБУ задержала в Борисполе Свинарчука-Гладковского - бежать собирался - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Молния. НАБУ задержала в Борисполе Свинарчука-Гладковского - бежать собирался
17.10.2019 12:54

Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський пытался выехать из Украины, его задержало НАБУ, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

Молния. НАБУ задержала в Борисполе Свинарчука-Гладковского - бежать собирался

«Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт „Борисполь“, но был задержан на границе сотрудниками НАБУ», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->