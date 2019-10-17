 НАБУ официально подтвердило задержание Свинарчука-Гладковского - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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НАБУ официально подтвердило задержание Свинарчука-Гладковского
17.10.2019 15:24

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

НАБУ официально подтвердило задержание Свинарчука-Гладковского

Сообщается, что прежний первый заместитель секретаря СНБО задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

"Следственные действия продолжаются.

 

Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия.

 

Детали - позже", - добавили в НАБУ.

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от НАБУ и Государственного бюро расследований доклады о расследованиях в отношении топ-коррупционеров. Особое внимание он уделил преступлениям в системе "Укроборонпрома", в одном из которых возможным фигурантом проходит Олег Гладковский. Ранее в журналистском расследовании ему приписывали организацию схемы по поставке деталей по завышенным ценам.

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