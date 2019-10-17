Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook . Сообщается, что прежний первый заместитель секретаря СНБО задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). "Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали - позже", - добавили в НАБУ. Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от НАБУ и Государственного бюро расследований доклады о расследованиях в отношении топ-коррупционеров. Особое внимание он уделил преступлениям в системе "Укроборонпрома", в одном из которых возможным фигурантом проходит Олег Гладковский. Ранее в журналистском расследовании ему приписывали организацию схемы по поставке деталей по завышенным ценам. Войдите чтобы оставить комментарии Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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