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|НАБУ официально подтвердило задержание Свинарчука-Гладковского
|17.10.2019 15:24
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Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало
Сообщается, что прежний первый заместитель секретаря СНБО задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).
Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от НАБУ и Государственного бюро расследований доклады о расследованиях в отношении топ-коррупционеров. Особое внимание он уделил преступлениям в системе "Укроборонпрома", в одном из которых возможным фигурантом проходит Олег Гладковский. Ранее в журналистском расследовании ему приписывали организацию схемы по поставке деталей по завышенным ценам.