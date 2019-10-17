Народный депутат Украины от партии Слуга народа Анатолий Остапенко попался на интимной переписке прямо в зале заседания Верховной Рады. Об этом рассказал знаток Алексанр Волков.

"Депутат от Слуги Народа Анатолий Остапенко решает важные государственные вопросы во время заседания Верховной Рады. Казалось бы, ничего необычного, если бы собеседника депутата не звали Алексеем." - Заявил Александр Волков.

Напомним, народный депутат Украины от партии Слуга народа Анатолий Остапенко оконфузился во время выступления с места в зале Верховной Рады.

Ему предоставил слово спикер Дмитрий Разумков, при этом Остапенко попытался похвалить свою коллегу, но в последний момент забыл суть дела.

"Хочу поддержать нашу коллегу по поводу ... ээээ ... да-а ...", - сказал Остапенко.

После этого он убрал микрофон и прекратил свое выступление.

Отметим, что в момент выступления Остапенко в Раде обсуждали проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

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