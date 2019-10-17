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|"Слуга" Анатолий Остапенко попался на интимной переписке про трусы и костюм бабочки с неким Алексеем
|17.10.2019 16:20
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Народный депутат Украины от партии Слуга народа Анатолий Остапенко попался на интимной переписке прямо в зале заседания Верховной Рады. Об этом рассказал знаток Алексанр Волков.
Напомним, народный депутат Украины от партии Слуга народа Анатолий Остапенко оконфузился во время выступления с места в зале Верховной Рады.
Ему предоставил слово спикер Дмитрий Разумков, при этом Остапенко попытался похвалить свою коллегу, но в последний момент забыл суть дела.
После этого он убрал микрофон и прекратил свое выступление.
Отметим, что в момент выступления Остапенко в Раде обсуждали проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".