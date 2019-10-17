 "Слуга" Анатолий Остапенко попался на интимной переписке про трусы и костюм бабочки с неким Алексеем - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Слуга" Анатолий Остапенко попался на интимной переписке про трусы и костюм бабочки с неким Алексеем
17.10.2019 16:20

Народный депутат Украины от партии Слуга народа Анатолий Остапенко попался на интимной переписке прямо в зале заседания Верховной Рады. Об этом рассказал знаток Алексанр Волков. 

 

"Слуга" Анатолий Остапенко попался на интимной переписке про трусы и костюм бабочки с неким Алексеем

"Депутат от Слуги Народа Анатолий Остапенко решает важные государственные вопросы во время заседания Верховной Рады.

 

Казалось бы, ничего необычного, если бы собеседника депутата не звали Алексеем." - Заявил Александр Волков.

Напомним, народный депутат Украины от партии Слуга народа Анатолий Остапенко оконфузился во время выступления с места в зале Верховной Рады.

Ему предоставил слово спикер Дмитрий Разумков, при этом Остапенко попытался похвалить свою коллегу, но в последний момент забыл суть дела.

"Хочу поддержать нашу коллегу по поводу ... ээээ ... да-а ...", - сказал Остапенко.

После этого он убрал микрофон и прекратил свое выступление.

Отметим, что в момент выступления Остапенко в Раде обсуждали проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

 

 

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