Народный депутат от «Слуги народа», прежний актер Студии «Квартал 95» Юрий Корявченков распространял в Верховной Раде билеты на концерт «Вечерний квартал».

16 октября во время заседания парламента 1News зафиксировал, как Корявченков передает билеты на концерт ряду народных депутатов.

В то же время в руках» «Юзика», как называли Корявченкова в «Квартале 95», была целая связка билетов на концерт, который состоялся в тот же день 16 октября в 19:00 во Дворце «Украина».

Напомним, в августе «Квартал 95» нашел замену Владимиру Зеленскому и теперь его роль играет актер Юрий Великий.

У «Квартала 95» были анонсированы концерты 15 и 16 октября. На концерте 15 числа, в частности, присутствовали руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, депутат и чемпион мира Жан Беленюк, а также депутат Юрий Корявченков.





Также между гостей были замечены президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

16 октября был анонсирован «концерт на бис». Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/10/17/deputat_ot_slugy_naroda_rasprostranyal...