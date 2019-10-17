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|"Слуга" Юзик банкует билетами на концерт "Квартал 95" прямо по месту службы - в Раде
|17.10.2019 16:39
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Народный депутат от «Слуги народа», прежний актер Студии «Квартал 95» Юрий Корявченков распространял в Верховной Раде билеты на концерт «Вечерний квартал».
16 октября во время заседания парламента
В то же время в руках» «Юзика», как называли Корявченкова в «Квартале 95», была целая связка билетов на концерт, который состоялся в тот же день 16 октября в 19:00 во Дворце «Украина».
Напомним, в августе «Квартал 95» нашел замену Владимиру Зеленскому и теперь его роль играет актер Юрий Великий.
У «Квартала 95» были анонсированы концерты 15 и 16 октября. На концерте 15 числа, в частности, присутствовали руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, депутат и чемпион мира Жан Беленюк, а также депутат Юрий Корявченков.
16 октября был анонсирован «концерт на бис». Читайте больше: