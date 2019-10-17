 "Слуга" Юзик банкует билетами на концерт "Квартал 95" прямо по месту службы - в Раде - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Слуга" Юзик банкует билетами на концерт "Квартал 95" прямо по месту службы - в Раде
17.10.2019 16:39

Народный депутат от «Слуги народа», прежний актер Студии «Квартал 95» Юрий Корявченков распространял в Верховной Раде билеты на концерт «Вечерний квартал».

16 октября во время заседания парламента 1News зафиксировал, как Корявченков передает билеты на концерт ряду народных депутатов.

 

"Слуга" Юзик банкует билетами на концерт "Квартал 95" прямо по месту службы - в Раде

В то же время в руках» «Юзика», как называли Корявченкова в «Квартале 95», была целая связка билетов на концерт, который состоялся в тот же день 16 октября в 19:00 во Дворце «Украина».

Напомним, в августе «Квартал 95» нашел замену Владимиру Зеленскому и теперь его роль играет актер Юрий Великий.

У «Квартала 95» были анонсированы концерты 15 и 16 октября. На концерте 15 числа, в частности, присутствовали руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, депутат и чемпион мира Жан Беленюк, а также депутат Юрий Корявченков.



Также между гостей были замечены президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

16 октября был анонсирован «концерт на бис». Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/10/17/deputat_ot_slugy_naroda_rasprostranyal...

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