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|Задержанный НАБУ Свинарчук-Гладковский объявил голодовку
|17.10.2019 16:58
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Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский объявил голодовку.
Сообщения о том, что Олега Гладковского задержали в аэропорту "Борисполь", когда он пытался пересечь границу, являются фейком, ложью и не соответствуют действительности. Из аэропорта он отправился домой.
Об этом заявил нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов в кулуарах Верховной Рады, передает
Как рассказал Герасимов, Гладковский сотрудничал со следствием и за последние несколько месяцев часто выезжал с Украины и возвращался в Украину.
Кроме того, он сказал, что задержание Гладковского не связано с "Укроборонпромом", а связано с закупками автомобилей МАЗ.
В тоже время сын Олега Гладковского Игорь в комментарии "Стране" опроверг информацию Герасимова о том, что его отца уже отпустили. "Это не так", - сказал он.
Гладковский задержан сразу по ДВУМ делам. Сообщает
Как утверждает сын Гладковского, речь идет о картине "Лицо войны", которую приобрел Гладковский-старший.
Это портрет Владимира Путина, выполненный из гильз.
В декларации бывшего чиновника он отсутствует.
По словам Игоря Гладковского, эту картину его отец купил для демонстрации американским партнерам в качестве доказательства агрессии России.
Также по словам Игоря Гладковского, его отца задержали по пути из ресторана, где тот обедал в ожидании самолета.