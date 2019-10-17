Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский объявил голодовку.

Якобы таким образом он протестует против произвола правоохранителей.

Сообщения о том, что Олега Гладковского задержали в аэропорту "Борисполь", когда он пытался пересечь границу, являются фейком, ложью и не соответствуют действительности. Из аэропорта он отправился домой.

Об этом заявил нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов в кулуарах Верховной Рады, передает ТСН .

"После того, как господин Гладковский был предупрежден, что у него есть ограничения на передвижения, он спокойно сел в автомобиль и уехал из аэропорта "Борисполь" домой. Сцена имела сценарий шоу, а потому начались задержания", - говорит он.

Как рассказал Герасимов, Гладковский сотрудничал со следствием и за последние несколько месяцев часто выезжал с Украины и возвращался в Украину.

"Что касается расследования, то сам Петр Порошенко и наша команда больше других заинтересована в прозрачности и эффективности расследований. Например, именно Порошенко в ситуации "Укроборонпрома" сделал все, чтобы было беспристрастное расследование. Гладковский тогда был уволен с должности, а Порошенко обратился в НАБУ с просьбой расследовать это дело. Сейчас уже понятно, что это была чисто предвыборная технология", - подчеркнул Герасимов.

Кроме того, он сказал, что задержание Гладковского не связано с "Укроборонпромом", а связано с закупками автомобилей МАЗ.

"Все нормально, лишь бы не два "но". Мазы на десятки миллионов гривен закупаются даже сейчас. А второй вопрос - у кого из армейцев спросите, какой из грузовых автомобилей он хотел бы получить? Я, когда был на передовой, спрашивал. В первую очередь хотят получить Мазы. Если серьезно, то события, которые произошли сегодня, касающиеся "формулы Штайнмайера", капитуляции и разведения войск. Если кто-то думает, что сегодняшним шоу оторвет внимание от капитуляции, то он глубоко ошибается", - говорит нардеп.

В тоже время сын Олега Гладковского Игорь в комментарии "Стране" опроверг информацию Герасимова о том, что его отца уже отпустили. "Это не так", - сказал он.

Гладковский задержан сразу по ДВУМ делам. Сообщает РБК-Украина . По первому уже все известно, дело по автомобилям МАЗ для оборонки. А вот второе дело - это неуплата налогов при растаможке картины, которую Олег Гладковский ввез в Украину.

Как утверждает сын Гладковского, речь идет о картине "Лицо войны", которую приобрел Гладковский-старший.

Это портрет Владимира Путина, выполненный из гильз.

В декларации бывшего чиновника он отсутствует.

По словам Игоря Гладковского, эту картину его отец купил для демонстрации американским партнерам в качестве доказательства агрессии России.

Также по словам Игоря Гладковского, его отца задержали по пути из ресторана, где тот обедал в ожидании самолета.

"Он летел в Брюссель на выставку автобусов. Рейс отложили, и отец поехал в ресторан. На пути в терминал его и задержали наши доблестные набушники", - сказал сын экс-чиновника.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира