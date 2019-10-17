 Нардеп Гончаренко и прочие члены ПЕСа объединились в Раде вокруг проблем Кубани. Документ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Нардеп Гончаренко и прочие члены ПЕСа объединились в Раде вокруг проблем Кубани. Документ
17.10.2019 17:17

Нардеп Алексей Гончаренко из партии Порошенко возглавил междепутатское объединение под названием "КУБАНЬ". В состав объединения вошли Арьев, Парубий, Чейгоз, Величкович, Боровская, Урбанский, Савчук и другие.

Нардеп Гончаренко и прочие члены ПЕСа объединились в Раде вокруг проблем Кубани. Документ

Вместе с коллегами депутатами "Кубань" будет заниматься  разработкой политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. 

 "В первую очередь займемся Кубанью.

 

Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находится под нашим вниманием", - пишет у себя в телеграме Гончаренко.

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