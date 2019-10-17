Нардеп Алексей Гончаренко из партии Порошенко возглавил междепутатское объединение под названием "КУБАНЬ". В состав объединения вошли Арьев, Парубий, Чейгоз, Величкович, Боровская, Урбанский, Савчук и другие.

Вместе с коллегами депутатами "Кубань" будет заниматься разработкой политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

"В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находится под нашим вниманием", - пишет у себя в телеграме Гончаренко.

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