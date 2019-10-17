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|Нардеп Гончаренко и прочие члены ПЕСа объединились в Раде вокруг проблем Кубани. Документ
|17.10.2019 17:17
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Нардеп Алексей Гончаренко из партии Порошенко возглавил междепутатское объединение под названием "КУБАНЬ". В состав объединения вошли Арьев, Парубий, Чейгоз, Величкович, Боровская, Урбанский, Савчук и другие.
Вместе с коллегами депутатами "Кубань" будет заниматься разработкой политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.