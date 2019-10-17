Сводка Новостей
- В Раде заметили, как голосует голос Вакарчук в то время, когда его тело бродит по залу
- Нардеп Гончаренко и прочие члены ПЕСа объединились в Раде вокруг проблем Кубани. Документ
- Задержанный НАБУ Свинарчук-Гладковский объявил голодовку
- "Слуга" Юзик банкует билетами на концерт "Квартал 95" прямо по месту службы - в Раде
- "Слуга" Анатолий Остапенко попался на интимной переписке про трусы и костюм бабочки с неким Алексеем
|В Раде заметили, как голосует голос Вакарчук в то время, когда его тело бродит по залу
|17.10.2019 18:12
|
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заметил некую странность во время голосования за создание временной следственной комиссии по реинтергации Донбасса. По его словам, голос Святослава Вакарчука был учтен, но в это время находился не на своем рабочем месте.
Верховная Рада Украины также приняла в целом проект постановления № 2152, который предусматривает расследование деятельности трех телеканалов - NewsOne,"112", ZIK. За проголосовали 278 народных депутатов.
Нардепы определили такие основные задачи ВСК:
В случае установления достаточных оснований члены комиссии должны инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Кабмину, ГПУ, СБУ, МВД, Минюсту поручили помогать деятельности ВСК.
Главой ВСК избрали нардепа Ольгу Василевскую-Смаглюк, а заместителем - Александру Устинову.
На нарушения во время создания комиссии обратил внимание член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний.