Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заметил некую странность во время голосования за создание временной следственной комиссии по реинтергации Донбасса. По его словам, голос Святослава Вакарчука был учтен, но в это время находился не на своем рабочем месте.

"Меня немножко смутил один момент в голосовании уважаемого Святослава Вакарчука за создание тск по реинтеграции Донбасса. Голос то его отдан за, а вот стоял он в момент голосования прямо у меня за спиной, в третьем ряду, в проходе. По моему мы стали свидетелями удивительного перемещения в пространстве и времени", - написал нардеп на своей странице в соцсети.

Верховная Рада Украины также приняла в целом проект постановления № 2152, который предусматривает расследование деятельности трех телеканалов - NewsOne,"112", ZIK. За проголосовали 278 народных депутатов.

Нардепы определили такие основные задачи ВСК:

проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплаты и поступления денег во время смены владельцев телеканалов NewsOne,"112 Украина", ZIK, установление лиц, которые влияют на редакционную политику этих телеканалов, определение доли этих каналов на информационном рынке, проверка, было ли систематическое распространение идей и тезисов, которые могут угрожать интересам нацбезопасности, проверка, были ли информационные операции, направленные на подрыв обороноспособности, деморализации личного состава ВСУ и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормку панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине.

В случае установления достаточных оснований члены комиссии должны инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Кабмину, ГПУ, СБУ, МВД, Минюсту поручили помогать деятельности ВСК.

Главой ВСК избрали нардепа Ольгу Василевскую-Смаглюк, а заместителем - Александру Устинову.

На нарушения во время создания комиссии обратил внимание член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний.

"При создании ВСК было совершено ряд преступлений. Первое – Василевская-Смаглюк сфальсифицировала проект постановления путем внесения заведомо ложных сведений. Она самовольно указала себя председателем ВСК и членом комиссии без представления фракции. Во-вторых, здесь есть прямой конфликт интересов, потому что Василевская-Смаглюк работала на канале 1+1, и это является нарушением п. 2 ст. 85 Регламента ВРУ", - заявил Загородний.