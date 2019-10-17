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|Ток-шоу Тюрьма: суд по Пашинскому ушел на перерыв почти на сутки, потому что прокуроры не знают, где находится ГБР
|17.10.2019 18:31
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Киевский апелляционный суд в деле Пашинского объявил перерыв до завтра, пятница, 18 октября, до 12:30.
Причина перерыва в том, что прокурору нужно дать документы о месте регистрации Государственного бюро расследований, так как есть мнение что должен был рассматривать Печерский суд, а не Шевченковский суд первой инстанции, из-за официального адреса расположения ГБР.
Напомним, что Киевский апелляционный суд рассматривал отмену ареста Сергею Пашинскому - бывшему нардепу, который в 2016 году стрелял в жителя Василькова Вячеслава Химикуса. Подозрение Пашинскому объявили только в конце сентября. И уже 7 октября суд арестовал его на два месяца. Однако защита подала апелляцию.
За экс-нардепа на первом суде почти никто не заступился, на заседание пришел только Александр Турчинов. Позже Пашинского поддержали в партии Порошенко, а также в окружении Арсена Авакова (в частности его советник Зорян Шкиряк).
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