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|Разумков заявил, что Рада не может даже "Миротворец" закрыть
|17.10.2019 19:26
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента нет полномочий, чтобы закрывать онлайн ресурсы, в том числе сайт "Миротворец". Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал "
Также глава ВР призвал все СМИ и информационные ресурсы работать исключительно в рамках законодательства и не вредить интересам государства.
Ранее мониторинговая задача ООН по правам человека в Украине призвала Верховную Раду инициировать закрытие сайта "Миротворец".
В ООН подчеркнули, что публикация на сайте "Миротворец" такой информации, как, например, домашний адрес, подвергает людей опасности нападения.