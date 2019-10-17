Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента нет полномочий, чтобы закрывать онлайн ресурсы, в том числе сайт "Миротворец". Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал " 112 Украина ".

"Парламент не может принимать участие в таких процессах, потому что закрывать как информационные, так и другие сайты, - у нас таких полномочий нет. И я не уверен, что они нужны Верховной Раде", - сказал Разумков.

Также глава ВР призвал все СМИ и информационные ресурсы работать исключительно в рамках законодательства и не вредить интересам государства.

"Потому что, если обращаются такие почтенные мониторинговые миссии (ООН - ред.), то не обращать на них внимание тоже довольно некорректно и неправильно", - отметил Разумков.

Ранее мониторинговая задача ООН по правам человека в Украине призвала Верховную Раду инициировать закрытие сайта "Миротворец".

В ООН подчеркнули, что публикация на сайте "Миротворец" такой информации, как, например, домашний адрес, подвергает людей опасности нападения.

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