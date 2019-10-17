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|Кононенко прорывается через границу Украины в Борисполе
|17.10.2019 21:38
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Еще один сообщник Петра Порошенко, Игорь Кононенко, в эти минуты пытается через Борисполь покинуть Украину. Об этом заявил журналист и экс-нардеп
Он, к слову, и в числе первых сегодня сообщил о задержании Гладковского. Так что не смотря на отсутствие других источников по ситуации с Кононенко - сообщаем об этом как о факте.
Детали от Лещенко: