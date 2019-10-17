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Кононенко прорывается через границу Украины в Борисполе
17.10.2019 21:38

Еще один сообщник Петра Порошенко, Игорь Кононенко, в эти минуты пытается через Борисполь покинуть Украину. Об этом заявил журналист и экс-нардеп Сергей Кононенко.

Кононенко прорывается через границу Украины в Борисполе

Он, к слову, и в числе первых сегодня сообщил о задержании Гладковского. Так что не смотря на отсутствие других источников по ситуации с Кононенко - сообщаем об этом как о факте.

Детали от Лещенко:

"В четверг вечером прибыл в аэропорт Борисполь с целью вылететь за пределы Украины.

 

В связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса.

 

По состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы".

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