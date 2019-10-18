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Кононенко заявил, что он в Стамбуле, потом в Китае
18.10.2019 06:42

Бывший депутат Игорь Кононенко прибыл в Стамбул и опроверг информацию его бывшего коллеги по парламенту Сергея Лещенко о его задержании в аэропорту "Борисполь" в попытке покинуть Украину. Об этом Кононенко написал на своей странице в Facebook.

Кононенко заявил, что он в Стамбуле, потом в Китае

“Приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину.

 

Относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий, но в очередной раз расстроился, что СМИ со скоростью света начали делать из заявления Лещенко новости", - отметил Кононенко.

Он добавил, что после Стамбула намерен посетить Китай для участия в теннисном мероприятии, по приглашению китайской стороны.

Бывший народны избранник подчеркнул, что не нанимал Лещенко себе в пресс-секретари и не давал ему полномочий комментировать события, связанные с его персоной. Кононенко попросил журналистов обращаться по поводу любых новостей о нем к нему лично.

Напомним, 17 октября Лещенко заявил, что бывшего депутата Игоря Кононенко задержали в аэропорту "Борисполь" во время попытки пересечь границу.

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