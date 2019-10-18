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|18.10.2019 07:01
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Генеральная прокуратура Украины изменила формулировку подозрения, о котором ранее сообщила бывшему министру юстиции Украины Елене Лукаш. Об этом сообщает
Теперь прокуроры подозревают Лукаш и других лиц в якобы завладении бюджетными средствами в отдельно крупных размерах, выделенных минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной Законом Украины от 18.03.2004 № 1629-IV на общую сумму 2 млн 523 тыс. гривен.
Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
Расследование, кстати, продолжили в момент вручения подозрения.
Как это было и кто кого доправивал показал Анатолий Шарий.
12 октября сообщалось, что генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш.
Комментируя действия ГПУ, Лукаш отметила, что Рябошапка поступает так же, как Порошенко в свое время.
Вместе с тем, юрист Андрей Портнов проинформировал, что следователя, направившего повестку Елене Лукаш, обвиняют в коррупционных преступлениях.