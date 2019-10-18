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|Генпрокурор Рябошапка настаивает на том, что он самый умный
|18.10.2019 07:38
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал рассмотреть материалы юриста Андрея Портнова, при условии, что они имеют ценность для досудебного расследования. Об этом Рябошапка сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает
Вместе с тем, генпрокурор подчеркнул, что Портнов не имеет никакого влияния на деятельность Генеральной прокуратуры.
Напомним, в июле пятый президент Петр Порошенко выразил предположение, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба может быть причастен к сливу информации Портнову.
Сам президент Владимир Зеленский отрицает наличие каких-либо связей с Портновым.