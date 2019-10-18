Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал рассмотреть материалы юриста Андрея Портнова, при условии, что они имеют ценность для досудебного расследования. Об этом Рябошапка сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН .

"Что собственно касается возможной встречи, если у Андрея Портнова довольно данных, которые могут быть основанием для дальнейшего производства или открытия новых производств, я не вижу проблемы с тем, чтобы прокуроры встретились с ним и присоединили эти материалы к другим уголовным производствам или иным образом оценили их важность или ценность", - сказал Рябошапка.

Вместе с тем, генпрокурор подчеркнул, что Портнов не имеет никакого влияния на деятельность Генеральной прокуратуры.

Напомним, в июле пятый президент Петр Порошенко выразил предположение, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба может быть причастен к сливу информации Портнову.

Сам президент Владимир Зеленский отрицает наличие каких-либо связей с Портновым.

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