Генеральная прокуратура может привлечь к ответственности экс-народного депутата Сергея Пашинского по уголовным делам за другие преступления. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире программы " Право на власть " на телеканале "1+1".

"Только на этой неделе было зарегистрировано генпрокуратурой как минимум три уголовных производства, где может фигурировать также этот прежний народный депутат. И кроме того есть довольно материалов в органах досудебного расследования, в частности НАБУ, которые уже расследуются и фигурантом в них может быть этот народный депутат", - сказал Рябошапка.

Что касается текущего судебного процесса над Пашинским по уголовному делу о ранении им Вячеслва Химикуса в 2016 году, то сейчас, по словам Рябошапки, есть возможность продвигать дальше это дело.

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Прокуроры 18 октября в судебном заседании должны доказать риски, которые являются основанием для дальнейшего содержания Пашинского под стражей.

Напомним, 7 октября стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал бывшего народного депутата Сергея Пашинского без права выйти под залог.

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты бывшего народного депутата Сергея Пашинского на 12:30 пятницы, 18 октября.

31 декабря 2016 года под Киевом возле села Хлепча во время конфликта на дороге бывший нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

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