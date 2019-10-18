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|ГПУ может привлечь к ответственности Пашинского за другие преступления. Рябошапка
|18.10.2019 07:56
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Генеральная прокуратура может привлечь к ответственности экс-народного депутата Сергея Пашинского по уголовным делам за другие преступления. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире программы "
Что касается текущего судебного процесса над Пашинским по уголовному делу о ранении им Вячеслва Химикуса в 2016 году, то сейчас, по словам Рябошапки, есть возможность продвигать дальше это дело.
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Прокуроры 18 октября в судебном заседании должны доказать риски, которые являются основанием для дальнейшего содержания Пашинского под стражей.
Напомним, 7 октября стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал бывшего народного депутата Сергея Пашинского без права выйти под залог.
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты бывшего народного депутата Сергея Пашинского на 12:30 пятницы, 18 октября.
31 декабря 2016 года под Киевом возле села Хлепча во время конфликта на дороге бывший нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.