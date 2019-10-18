Сергей Гайдай

Общаясь со многими думающими и знающими людьми я практически от всех слышу один и тот же прогноз. Ничего у Зеленского с такой командой не выйдет. Это не те люди, которые могут кардинально изменить наше государство. А Украине нужны не просто какие-то там перемены. Набор мелких, но хороших дел. Украине нужны радикальные перемены. Догонять черепашьим шагом образованный мир - не вариант. Нам туда надо нестись галопом, догоняя тех, кто уже туда дошёл и перегоняя тех, кто там уже давно. Социальный требование выбиравших Зеленского был не просто о том, что надо наказать Порошенко. Лишить его власти и права на второй срок. Социальный требование был на перезапуск государства. Такой, что бы в нем уже никогда не было места Порошенкам и его друзьям.

Но судя по всему иллюзии, как это обычно бывало со всеми прежними президентами, у простых граждан начинают гаснуть.

Одни эксперты говорят через полгода, другие говорят через год - народная любовь закончится. Но все едины в одном - шанс спастись и выжить самому президенту Зеленскому в стране народной нелюбви к власти, в стране где тысячи мужчин побывали на войне и знают что такое оружие, в стране, которая живет от Майдана к Майдану и от бунта к бунту - это полная и радикальная смена окружения

Кто сегодня эти люди которые его окружают?

Близкие и знакомые, лояльные, понятные и комфортные. Средний сегмент персонала, который давно сидит в коридорах государственного аппарата, в грантовых организациях в корпоративных системах. У таких - главная цель не перемены - а сохранение статуса кво. Главное не высовываться, не предлагать рискованных шагов, делать то, что привыкли делать. Тут реформаторы не водятся.

Реформаторы они особая порода. Они редко уживаются в системах.

У них вредный характер, плохо с демонстрацией лояльности и их трудно отличить от городских сумасшедших. Они в отличии от "трудоголиков" из системы живут не демонстрацией своей преданности начальству - они живут идеями и потому - не комфортны.

Их идеи не то что бы не популярны. Они не понятны и не очевидны непросвещенному исполнителю.

Попередники удачно загнали нам в сознание словосочетание «непопулярные реформы». Мол мы то хотели реформ! А почему не вышло? Ну у народа реформы непопулярны. Нет никаких непопулярных реформ!

Есть результат реформирования.

И он всегда будет популярным если за дело берутся настоящие социальные траблшутеры с несгибаемой волей довести начатое до планируемого результата. Реформа- это когда плохое изменяют на лучшее. А непопулярная реформа - это когда она отсутствует или ее просто симитировали

Неочевидность - первый знак правильного решения.

Снизить налоги, ликвидировать налоговую, дать экономическую свободу предпринимательству - не бесспорно, зато когда бюджет не оскудеет, а наполнится, возникнут тысячи рабочих мест, поднимется уровень жизни у предпринимательского класса, заработает экономика - этот результат будет очень популярным.

Разрешить гражданам ношение короткоствола, дать им право на самозащиту - не бесспорно и даже страшно. Сразу в совковом воображении рисуются картинки массовых уличных вооруженных побоищ Зато когда пойдёт на убыль уличная преступность - как в тех странах, где право на оружие - норма и изменится сам менталитет граждан от государственно зависимого до свободного - этот результат будет очень популярным.

Создать энергетический рынок, ликвидировать монополии, дифференцировать всю енергосферу, снизить цену на газ и на тепло - не конечно что это правильное решение? Слышу крики - популизм! Но уверен это точно будет популярным решением.

Не идти на мирные условия агрессора, даже при посредничестве западных партнеров, а строить боеспособную, современную армию нового поколения, готовя ее к операциям по освобождению наших земель - не конечно - но популярности не убавит.

Особенно у активной, пассионарной части нашего общества.

Принять новую Конституцию. Провести компанию по привлечению гражданского сообщества к ее разработке и только населения к ее обсуждению. Разъяснить, что страна, которую весь мир знает, как страну где воля народа реализовывалась через восстание на Майдане, не может не иметь в Конституции "права на восстание". Упростить закон про импичмент президента до реального, дать права избирателям на отзыв чиновников и депутатов, разрешить гражданам законодательные инициативы, сделать референдумы всех уровней - обыденным явлением, ввести голосование - онлайн, вместо устаревшей бумажно-участковой системы. Переформатировать ЦВК в отдельную независимую и избираемую ветвь власти.

Провести административную реформу превратив Украину в страну сотен громад с сильным местным самоуправлением и с компактной центральной властью в которой работает в 30 раз меньше чиновников, чем сейчас.

Построить новую столицу в центре страны. Принять все эти изменения в новой Конституции не группкой депутатов, а всем украинским народом. Думаете результат такого реформирования будет непопулярным?

Я могу так долго продолжать. Но вывод один.

Если президент спасая прежде только свою репутацию и свою судьбу вовремя не научится формировать команду не из тех, кто рассказывает почему все это нельзя, нет денег, все это - популизм, нас не поймут западные партнеры, а из тех. кто является наследниками Бендукидзе.

Из тех, которые знают что и как делать, чтобы получить результат.

Знают что не бывает непопулярных реформ - бывает не желание терять зону комфорта.

Знают что фраза - так никто и нигде ещё не делал - это не повод отказаться от решения- это вызов совершить нечто чего до нас еще никто не делал.