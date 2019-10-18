Скандально известный оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, которые последние годы живет в Киеве и критикует Кремль, признал, что сейчас набирает обороты процесс, когда выехавшие из России на Запад люди возвращаются обратно.

Об этом Александр Бабченко написал в своем Facebook.

"Колбасную эмиграцию жалко. Меня когда-то в Италии в деревне одна женщина, уехавшая в девяностом из Беларуси, спросила, знаю ли я, что такое бидэ. А один мужик в Венгрии спросил, насколько Будапешт больше Москвы. Х-хе... Москва, конечно, теперь, да.

Бабла - вагон. Небоскребы, стекло и мрамор, хайвеи, четыре аэропорта, электричество и золото, скорости и расстояния, миллионы людей и миллиарды баксов. Метро с USB-портами. Мрамор и панно. И пианино. Железные дороги с двухэтажными поездами. Биде и джакузи. Роллс-Ройсы и Майбахи. Сервис - все что угодно в любое время суток, от упаковки жвачки до Ламборджини с омарами хотя в десять вечера, хотя в четыре утра.

Общественный транспорт чище, чем в Нью-Йорке. Речные трамвайчики богаче, чем на Темзе. Рестораны круче, чем на Елисейских. Госуслуги? Какие хошь документы в огромном сверкающем стеклом космопорте с очередью минут пятнадцать от силы.

Детские площадки и спортгородки. Олимпиады и чемпионаты мира. Медицина... Да супер медицина, хрен там говорить. Даже бесплатная. Платная - за те деньги, которые уходят на страховку в Штатах, тебя тут вылижут, высушат, все операции проведут и голову вон того мужика пересадят, если хотите, сударь.

Берлин по сравнению со столицей Рейха теперь - аккуратненько, но скромненько. Тель Авив - и скромненько, и грязноватенько, и дорого и пахать надо по двадцать часов в сутки. Прага - деревня с пивом. Хельсинки... Ну, блин, про Хельсинки даже и сказать отдельно нечего.

Империя, Гранит, Богатство и Величие. А, главное, вкалывать до потери ног не надо. Брызги нефтяной ренты долетают до всех.

Знаю ли я, что такое бидэ... Хе. Да в Москву пять твоих Будапештов теперь поместится, мужик. Как в ширь, так и вверх, так и вглубь. А по баблу - все сто. Колбаса в Москве теперь стала жиииирная. Колбасная эмиграция, спустя двадцать лет, посмотрела, посмотрела, и потянулась назад.

Уже второй пост в ленте встречаю о том, как реэмигрант ищет жилье. Для начала съемное. А там как пойдет.

Ну, что свобода... Заладил - свобода, свобода. Ну что твоя свобода? Человек второго сорта, эмигрант, пахать всю жизнь и чтобы что? А тут - надо успеть кусок своей колбасы хапануть. И на всю жизнь. Еще и детям останется.

Да и Величие, опять же... Статус. Человек первого сорта.

Наша армия с триумфом заходит в брошенные казармы США. Саудиты встречают нашего царя подобно Богу. Меркель улыбается. Франция кланяется. "Северный поток" строится. Украина захватывается.

Ну, диктатура, диктатура... Ну, что диктатура. Заладили тоже. Ну, диктатура. Ну что Донбасс. Ну, Донбасс. Ну и что", - написал Аркадий Бабченко, видимо пытаясь с иронией показать всю глубину двуличности "колбасной" миграции и дать понять, что он, Бабченко, не такой.