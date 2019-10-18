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|Продаётся всем: аграрный комитет Рады принял решение по закону о рынке земли
|18.10.2019 09:47
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Комитет Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики принял решение по законопроекту о рынке земли. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.
Так, 18 октября 2019 состоялось заседание комитета.
Данный законопроект был внесен депутатами от партии "Слуга народа" как альтернативный правительственному.
Он устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения и предусматривает предотвращение концентрации земельных участков на уровне общин.
Как сообщает депутаты, заседание комитета должно было состояться 18 октября в 14:30, однако его в последний момент перенесли на 9:00. Продолжалось заседание 8 минут.
В дальнейшем законопроект будет рассмотрен в сессионном зале Верховной Рады для голосования в первом чтении.