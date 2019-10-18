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Продаётся всем: аграрный комитет Рады принял решение по закону о рынке земли
18.10.2019 09:47

Комитет Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики принял решение по законопроекту о рынке земли. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Продаётся всем: аграрный комитет Рады принял решение по закону о рынке земли

Так, 18 октября 2019 состоялось заседание комитета.

Данный законопроект был внесен депутатами от партии "Слуга народа" как альтернативный правительственному.

Он устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения и предусматривает предотвращение концентрации земельных участков на уровне общин.

Как сообщает депутаты, заседание комитета должно было состояться 18 октября в 14:30, однако его в последний момент перенесли на 9:00. Продолжалось заседание 8 минут. 

В дальнейшем законопроект будет рассмотрен в сессионном зале Верховной Рады для голосования в первом чтении.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

 

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

 

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

 

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. То есть, все иностранцы, которые на момент принятия закона уже арендуют землю.

 

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

 

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

 

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