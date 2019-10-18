Комитет Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики принял решение по законопроекту о рынке земли. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Так, 18 октября 2019 состоялось заседание комитета.

Данный законопроект был внесен депутатами от партии "Слуга народа" как альтернативный правительственному.

Он устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения и предусматривает предотвращение концентрации земельных участков на уровне общин.

Как сообщает депутаты, заседание комитета должно было состояться 18 октября в 14:30, однако его в последний момент перенесли на 9:00. Продолжалось заседание 8 минут.

В дальнейшем законопроект будет рассмотрен в сессионном зале Верховной Рады для голосования в первом чтении.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. То есть, все иностранцы, которые на момент принятия закона уже арендуют землю. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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