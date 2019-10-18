В сентябре заработная плата премьер-министра Украины Алексея Гончарука составила 62 тысячи гривен. Из указанной суммы должностной оклад – 20 958 гривен, надбавка за интенсивность труда – 20 958 гривен, премия – 20 000 гривен.



На налоги у премьера списали с заработной платы 12 073 гривны.

Таким образом, полученная зарплата главой правительства составила 49 842 гривны.

Для сравнения, прежний глава правительства Владимир Гройсман в среднем зарабатывал 37-39 тыс. гривен.

В первую пятерку высокооплачиваемых также вошли министр инфраструктуры Владислав Криклий – 55,4 тыс. грн, министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 52,6 тыс. грн, вице-премьер Дмитрий Кулеба – 48,5 тыс. грн, министр Кабмина Дмитрий Дубилет – 48 тыс. грн.

Меньше всех, по итогам первого месяца работы, получил министр экономики Тимофей Милованов – только 15,1 тыс. грн. А вообще не насчитали зарплату за сентябрь министру культуры Владимиру Бородянскому. Зарплата Арсена Авакова пока остаётся загадкой.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не любит читать книги, так как это "самообман". Об этом Милованов написал в своей колонке для Нового времени .





"Заниматься образованием через чтение книг - это самообман. Никто сегодня так не учится. Все читают книги. Считается, что все читают. Это модно Это полезно. Это для образования и развития. .Об этом пишут в соцсетях. Устраивают флешмобы. Рассказывают о великих людях, которые читают по 300 книг в год. Мне читать книги скучно", - написал он.

Кроме того, он добавил, что постоянно учится и создает новые научные статьи и образовательные курсы.

"Я считаю образование важнейшей целью для каждого человека. Но я книг не читаю и другим не советую. Книги - это развлекуха, а не образование. Сегодня мне нравится другая развлекуха - сериалы и кино, путешествия и рестораны. А также танцы и клубы. Да, иногда я читаю книги, но только для развлекухи. Серьезные книги. Для фана", - добавил Милованов.

По мнению министра, заниматься образованием через чтение книг - это самообман.

"Никто сегодня так не учится. Чтение - это пассивный метод восприятия информации. А сегодня образование происходит через активный метод. Через дискуссии, дебаты, споры. Современный человек учится через практику и творчество. Через нахождения новых решений для новых вызовов, на базе не системных, а лоскутковых знаний. Эти лоскутки знания - совет коллеги, кейс от бизнес-тренера, параграф из Википедии. Никто сегодня не садится читать книгу, чтобы решить какую-то проблему. Нет, все используют соседа или гугл", - резюмировал он.

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