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|Министр экономики Милованов, который не любит читать, заработал за месяц меньше всех в Кабмине
|18.10.2019 10:05
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В сентябре заработная плата премьер-министра Украины Алексея Гончарука составила 62 тысячи гривен. Из указанной суммы должностной оклад – 20 958 гривен, надбавка за интенсивность труда – 20 958 гривен, премия – 20 000 гривен.
На налоги у премьера списали с заработной платы 12 073 гривны.
Таким образом, полученная зарплата главой правительства составила 49 842 гривны.
Для сравнения, прежний глава правительства Владимир Гройсман в среднем зарабатывал 37-39 тыс. гривен.
В первую пятерку высокооплачиваемых также вошли министр инфраструктуры Владислав Криклий – 55,4 тыс. грн, министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 52,6 тыс. грн, вице-премьер Дмитрий Кулеба – 48,5 тыс. грн, министр Кабмина Дмитрий Дубилет – 48 тыс. грн.
Меньше всех, по итогам первого месяца работы, получил министр экономики Тимофей Милованов – только 15,1 тыс. грн. А вообще не насчитали зарплату за сентябрь министру культуры Владимиру Бородянскому. Зарплата Арсена Авакова пока остаётся загадкой.
Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не любит читать книги, так как это "самообман". Об этом Милованов написал в своей колонке для
Кроме того, он добавил, что постоянно учится и создает новые научные статьи и образовательные курсы.
По мнению министра, заниматься образованием через чтение книг - это самообман.