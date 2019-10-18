 Реформа ГПУ: ни Рябошапка, ни его замы никогда не сдадут прокурорские тесты. Лукаш - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Реформа ГПУ: ни Рябошапка, ни его замы никогда не сдадут прокурорские тесты. Лукаш
18.10.2019 10:24

Экс-министр юстиции Елена Лукаш, которой вчера в ГПУ вручили уточненное поозрение, заявила, что руководство генпрокуратуры никогда не сдаст прокурорские тесты.

Реформа ГПУ: ни Рябошапка, ни его замы никогда не сдадут прокурорские тесты. Лукаш

"Простой вывод от общения с Чумаком из ГПУ. 
 

 

Он никогда не сдаст прокурорские тесты. 
 

 

Никогда. И остальные замы и главный тоже. 
 

 

Опыта и знаний нет. 

 

Не понимаю как он и остальное руководство ГПУ «служат в очистке»? 

 

 

Кому доверили правоохранительный орган?!

 

 

Мы просто обязаны призвать из сдать тесты публично. 

 

 

Депутаты! Журналисты! Неравнодушные!

 

 

Не упустите шанс!

 

 

Сдайте тест, мсье Рябошапка! Публично! Ваш выход!" - Заявила Елена Лукаш. 

Как проходил "тест" заместителя генерального прокурора Виктора Чумака перед Еленой Лукаш показал Анатолий Шарий.

 

Напомним, аттестация сотрудников украинской прокуратуры согласно принятым законам пройдет в три очереди и завершится 1 сентября 2020 года. Об этом 25 сентября 2019 года заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, информирует Генеральная прокуратура Украины (ГПУ).

"Цель реформы – новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. 

 

Сначала пройдет аттестация, и все действующие прокуроры, которых оценят по критериям профессионализма и доброчестности, продолжат работать в новых органах прокуратуры. 

 

Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года, и аттестованные прокуроры будут работать на основе индивидуального оценивания качества работы", – отметил глава ведомства.

 

Планируется, что первыми аттестацию пройдут прокуроры Генеральной прокуратуры, а вторая и третья очереди аттестации коснутся прокуроров региональных и местных прокуратур.

 

"С 27 сентября по 10 октября этого года работники Генеральной прокуратуры Украины будут подавать заявления о переводе в новые органы и о намерении пройти аттестацию. 

 

Предполагается, что аттестация будет состоять из трех этапов и к каждому следующему этапу кадровые комиссии будут допускать тех прокуроров, которые успешно прошли предварительный этап", – сказано в сообщении.

 

На первом этапе запланирован "экзамен в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора". 

 

На втором этапе будут оценивать общие способности и навыки "на основе анонимного компьютерного тестирования".

"На третьем этапе прокуроры пройдут собеседование с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и доброчестности. 

 

Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками прокуроры также выполнят письменное практическое задание", – рассказали в ГПУ.

 

"Зеленский прекрасно понимает, что общество глубоко разочаровано бездействием Рябошапки и что дальнейшая пассивность Генерального прокурора ударит по рейтингу Президента.

 

Но сейчас Зеленский еще наивно надеется, что он сможет надавить на Рябошапку и принудить его начать бороться с элитной коррупцией. 

 

Увы, не начнет. Рябошапка откровенно боится поднять руку на коррупционеров. 

 

Не тот тип психики. 

 

Мелкий клерк, который совершенно случайно оказался на столь сложной должности в столь сложное время. 

 

Рябошапка должен был сразу же отказаться от должности ген прокурора, но не смог преодолеть искушения всеобщего внимания. Как всякая никчемность , испытывающая комплекс нереализованности, он очень любит красоваться на публику, произносить умные фразы, демонстрировать железную волю и бескомпромиссность. У Зеленского таких пустышек через одного. 

 

Рябошапка будет до последнего дня "проводить" реформу прокуратуры, переаттестации коррумпированных прокуроров, заниматься увольнениями и назначениями, создавать " прокуратуру будущего "стараясь отдалить день увольнения, потому что быстрое увольнение - это позор и возвращение назад в слой мелких чиновников.

 

Угрозы увольнения не изменит поведения Рябошапки, он просто не обладает необходимым мужеством. 

 

Для него начать бороться с коррупционерами, это означает потерять сон, аппетит, спокойствие, получить ЕГО на пол-шестого. 

 

Поэтому как только Зеленский предложит ему написать заявление, Рябошапка немедленно согласиться, с облегчением вздохнет и попросит .. о новой должности взамен. Каким нибудь омбудсменом, послом или третьим помощников в АП. Ему дадут новую должность и даже похвалят, что "в трудный переходный период ... не дрогнул, провел реформу, заложил основы .." и всякую подобную лабуду.

 

Мой прогноз: Рябошапка будет уволен через 5-7 месяцев. Больше терпеть эту никчемность Зеленский уже не сможет, потому что его рейтинг начнет просто заваливаться." - Зачвил политический аналитик Андрей Головачев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->