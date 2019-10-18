Экс-министр юстиции Елена Лукаш, которой вчера в ГПУ вручили уточненное поозрение, заявила, что руководство генпрокуратуры никогда не сдаст прокурорские тесты.

"Простой вывод от общения с Чумаком из ГПУ.

Он никогда не сдаст прокурорские тесты.

Никогда. И остальные замы и главный тоже.

Опыта и знаний нет. Не понимаю как он и остальное руководство ГПУ «служат в очистке»? Кому доверили правоохранительный орган?! Мы просто обязаны призвать из сдать тесты публично. Депутаты! Журналисты! Неравнодушные! Не упустите шанс! Сдайте тест, мсье Рябошапка! Публично! Ваш выход!" - Заявила Елена Лукаш.

Как проходил "тест" заместителя генерального прокурора Виктора Чумака перед Еленой Лукаш показал Анатолий Шарий.

Напомним, аттестация сотрудников украинской прокуратуры согласно принятым законам пройдет в три очереди и завершится 1 сентября 2020 года. Об этом 25 сентября 2019 года заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, информирует Генеральная прокуратура Украины (ГПУ).

"Цель реформы – новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. Сначала пройдет аттестация, и все действующие прокуроры, которых оценят по критериям профессионализма и доброчестности, продолжат работать в новых органах прокуратуры. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года, и аттестованные прокуроры будут работать на основе индивидуального оценивания качества работы", – отметил глава ведомства.

Планируется, что первыми аттестацию пройдут прокуроры Генеральной прокуратуры, а вторая и третья очереди аттестации коснутся прокуроров региональных и местных прокуратур.

"С 27 сентября по 10 октября этого года работники Генеральной прокуратуры Украины будут подавать заявления о переводе в новые органы и о намерении пройти аттестацию. Предполагается, что аттестация будет состоять из трех этапов и к каждому следующему этапу кадровые комиссии будут допускать тех прокуроров, которые успешно прошли предварительный этап", – сказано в сообщении.

На первом этапе запланирован "экзамен в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора".

На втором этапе будут оценивать общие способности и навыки "на основе анонимного компьютерного тестирования".

"На третьем этапе прокуроры пройдут собеседование с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и доброчестности. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками прокуроры также выполнят письменное практическое задание", – рассказали в ГПУ.

"Зеленский прекрасно понимает, что общество глубоко разочаровано бездействием Рябошапки и что дальнейшая пассивность Генерального прокурора ударит по рейтингу Президента. Но сейчас Зеленский еще наивно надеется, что он сможет надавить на Рябошапку и принудить его начать бороться с элитной коррупцией. Увы, не начнет. Рябошапка откровенно боится поднять руку на коррупционеров. Не тот тип психики. Мелкий клерк, который совершенно случайно оказался на столь сложной должности в столь сложное время. Рябошапка должен был сразу же отказаться от должности ген прокурора, но не смог преодолеть искушения всеобщего внимания. Как всякая никчемность , испытывающая комплекс нереализованности, он очень любит красоваться на публику, произносить умные фразы, демонстрировать железную волю и бескомпромиссность. У Зеленского таких пустышек через одного. Рябошапка будет до последнего дня "проводить" реформу прокуратуры, переаттестации коррумпированных прокуроров, заниматься увольнениями и назначениями, создавать " прокуратуру будущего "стараясь отдалить день увольнения, потому что быстрое увольнение - это позор и возвращение назад в слой мелких чиновников. Угрозы увольнения не изменит поведения Рябошапки, он просто не обладает необходимым мужеством. Для него начать бороться с коррупционерами, это означает потерять сон, аппетит, спокойствие, получить ЕГО на пол-шестого. Поэтому как только Зеленский предложит ему написать заявление, Рябошапка немедленно согласиться, с облегчением вздохнет и попросит .. о новой должности взамен. Каким нибудь омбудсменом, послом или третьим помощников в АП. Ему дадут новую должность и даже похвалят, что "в трудный переходный период ... не дрогнул, провел реформу, заложил основы .." и всякую подобную лабуду. Мой прогноз: Рябошапка будет уволен через 5-7 месяцев. Больше терпеть эту никчемность Зеленский уже не сможет, потому что его рейтинг начнет просто заваливаться." - Зачвил политический аналитик Андрей Головачев.

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