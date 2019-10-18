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|Рано утром за украинской землей только фашисты приходили. Ренат Кузьмин
|18.10.2019 10:43
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Как думаете, зачем премьер закатал рукава в правительственной ложе Рады? Такой вопрос задал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
Напомним, сегодняшнее заседание аграрного комитета перенесли, не предупредив при этом оппозицию, а законопроекты рассматривали менее, чем минуту, каждый. Об этом рассказала внефракционный депутат Оксана Савчук в эфире "
Савчук также отметила, что комитет большинством голосов проголосовал за то, чтобы принять во внимание один из законопроектов, авторами которого являются представители "Слуги народа".