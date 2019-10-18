Как думаете, зачем премьер закатал рукава в правительственной ложе Рады? Такой вопрос задал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Как думаете, зачем премьер закатал рукава в правительственной ложе Рады? Варианты ответов: 1. Готовится кататься на самокате.

2. Готовится зиговать.

3. Готовится отвечть на вопросы депутатов. А пока вы думаете над ответами, информирую , что сегодня рано утром без предварительного уведомления депутатов аграрный комитет Рады без серьезного обсуждения только за 10 минут проголосовал за законопроект о рынке земли... Раньше рано утром за украинской землей только фашисты приходили. Кстати, говорят, что в 1941 году фашисты группы армий Юг шагали по украинской земле вот так же нагло и с закатанными рукавами..." - Заявил Ренат Кузьмин.

Напомним, сегодняшнее заседание аграрного комитета перенесли, не предупредив при этом оппозицию, а законопроекты рассматривали менее, чем минуту, каждый. Об этом рассказала внефракционный депутат Оксана Савчук в эфире " 112 Украина ".

"Заседание комитета состоялось без каких-либо предварительных договоренностей, без информирования, на них не было никаких представителей СМИ. В 9:08 комитет рассмотрел все законопроекты, которые были зарегистрированы. Представьте себе, в 9:00 он начал работу, в 9:08 он рассмотрел все законопроекты. Даже менее одной минуты на один законопроект", - рассказала нардеп.

Савчук также отметила, что комитет большинством голосов проголосовал за то, чтобы принять во внимание один из законопроектов, авторами которого являются представители "Слуги народа".

"Мне дали слово для того, что я одна единственная из авторов, которая успела прийти на это заседание комитета. Я обратила внимание всех членов комитета на то, что депутаты, которые это даже не 2 месяца работают, грубо нарушают все нормы прозрачности, этики, регламента, о том что нельзя никоим образом голосовать ни за один законопроект, который стоял на повестке дня. Однако комитет большинством голосов проголосовал за то, чтобы принять во внимание один из законопроектов, авторами которого являются представители "Слуги народа", - добавила нардеп.

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