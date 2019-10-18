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|Гончаренко нарядился в Путина
|18.10.2019 11:21
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Нардеп от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал в своем Facebook фото, где он изображен в образе кубанского казака. Накануне он сообщил о создании в Раде межфракционного объединения "Кубань", одной из целей которого обозначено присоединении этой территории России (Краснодарский край) к Украине.
Но на данном этапе, как заявил Гончаренко, важно устанавливать культурные связи с живущими там этническими украинцами.