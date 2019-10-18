|"Слуга" премьер побил горшки со "слугами" депутатами
|18.10.2019 13:33
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На закрытом заседании фракции "Слуга народа" утром 18 октября происходили ссоры между депутатами и премьер-министром Алексеем Гончаруком
Об этом сообщают источники
Всего на заседании фракции обсуждали два вопроса: законопроект об анбандлинге "Нафтогаза" и распределение субвенций на округа между мажоритарщиками.
В результате часть договорилась с премьером еще раз встретиться и обсудить все эти вопросы, а также детально обсудить бюджет на 2020 год.
Отметим, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина ведет переговоры с МВФ в контексте двух задач: сохранение макроэкономической стабильности и экономического роста, вероятно через приватизацию, концессию, развитие рынка земли.