На закрытом заседании фракции "Слуга народа" утром 18 октября происходили ссоры между депутатами и премьер-министром Алексеем Гончаруком

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в "Слуге народа".

Всего на заседании фракции обсуждали два вопроса: законопроект об анбандлинге "Нафтогаза" и распределение субвенций на округа между мажоритарщиками.

"Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцеконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" остались без денег! Вот они и возмущались, ругались", - отметил один из депутатов "Слуги народа" в разговоре с УП.

"Была ссора из-за ГТС. Мы возмущались, почему премьер вламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты – депутаты начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: но это не в частную собственность, это наши международные обязательства", - пояснил уже другой нардеп.

В результате часть договорилась с премьером еще раз встретиться и обсудить все эти вопросы, а также детально обсудить бюджет на 2020 год.

Отметим, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина ведет переговоры с МВФ в контексте двух задач: сохранение макроэкономической стабильности и экономического роста, вероятно через приватизацию, концессию, развитие рынка земли.