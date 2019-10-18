Готова поспорить, что Рябошапка и Сытник развалят все дела свинооборонпрома. Лукаш
18.10.2019 15:25
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш опубликовала постановление генерального прокурора Руслана Рябошапка, подписанное собственноручно, которым он отправил расследованное "дело Стерненко" с глаз долой. "Это - укрывательство. Иначе не оценишь," - Заявила Елена Лукаш.
"Предлагаю вниманию коллег, журналистов и всех-всех-всех документ за подписью Генерального прокурора Рябошапки.
Документ ценный.
С личным автографом самого Генпрокурора.
Это постановление от 1 октября 2019 года, в котором Рябошапка ЛИЧНО поручает расследовать убийство украинского десантника Ивана Кузнецова, погибшего от ножевых ранений, нанесенных Стерненко С.В., Главному следственному управлению СБУ.
Такое же постановление 25 октября 2018 года подписала верный зам Юрия Луценко Анжела Стрижевская.
Решением Печерского районного суда от 31.05.2019, постановление Стрижевской ОТМЕНЕНО, а Генерального прокурора ОБЯЗАНО поручить следствие по делу ГСУ Нацполиции.
Рябошапка такое решение суда проигнорировал.
Поэтому я считаю, что между подходами Луценко и Рябошапки в деле Стерненко, разницы просто НЕТ.
Это - укрывательство. Иначе не оценишь.
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Что в это документе интересно?
1. МОТИВЫ. Оказывается, прокурор ЛИЧНО рассмотрел материалы производства по убийству, и в НИХ, это - ключевое слово, ВНУТРИ этих материалов об УБИЙСТВЕ, неожиданно обнаружил данные о нападениях на Стерненко С.В., к которым могут быть причастны сотрудники полиции.
Более того, Рябошапка увидел «тесную связь» между убийством и нападением, что, по моей оценке, является ЛОЖЬЮ.
«Тесная связь» была между Рябошапкой и Стерненко во время их позорной встречи, которая состоялась 12 сентября в 12-00.
Кстати, вдову убитого, Олесю Александровну Кузнецову, Рябошапка до сих пор не принял.
И в принципе, с момента назначения и до сих пор Генпрокурор Рябошапка ни одного гражданина на официальном приёме граждан не принял. Повезло только убийце. Или не только.
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2. ПОДХОДЫ.
Рябошапка озабочен, что Нацполицией проводится «не эффективное досудебное расследование».
Это - ложь, так как Нацполиция, после довольно тщательного расследования и ряда экспертиз, направила проект подозрения Стерненко в Генпрокуратуру на согласование. Проект подозрения в убийстве гражданина Украины пятью ударами ножа и ранении ножом другого гражданина- Исайкула О.О.
Рябошапка подозрение НЕ согласовал, а дело сбагрил в СБУ, проигнорировав решение суда и, предполагаю, приняв такое решение после встречи со Стерненко.
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И, конечно, интересны сама подпись и грамматическая ошибка Рябошапки.
Подобные колечки в подписи, уходящие вниз, по мнению экспертов, говорят о пессимизме человека и о том, что такие люди-колечки не доводят начатое до конца, они легко переключаются на другие дела.
Кстати, готова поспорить, что Рябошапка и Сытник развалят все дела свинооборонпрома. Это можете записать.
И дело не в подписи. Причины очевидны – они одного поля ягоды. И я не понимаю, чем они отличаются.
Про ошибку.
Мы все ошибаемся, и я в том числе, особенно когда пишем по дороге в телефоне, но ошибки в процессуальном документе, ошибки Генерального прокурора – это другое.
Буду краткой, мсье Рябошапка! Слово «кримінальний» пишется именно так, через «і».
«криминальний вы наш».
Тесты бы вы не сдали. Никакие. Никуда. И диктант тоже.
И на вашей репутации ВСЕГДА будет висеть дело Стерненко. Всегда.
Не прощаюсь." - Заявила Елена Лукаш.
В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что передали в СБУ дело радикала Сергея Стерненко. Причина - "нападения на общественного активиста" должны расследоваться одним органом. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Отмечается, что ГПУ осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах по фактам нападений на Сергея Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд.
"Так, в одном из производств расследуется набег на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами.
В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений.
В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование", - сказано в сообщении прокуратуры.
В ГПУ добавили, что по факту нанесения Сергею Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено и обвинительный акт о покушении на умышленное убийство направлено в Приморский районный суд Одессы.
"Генеральная прокуратура направила уголовные производства касаемо нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе в Главное следственное управление СБУ в связи с необходимостью проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции. Кроме того, эти случаи должны расследоваться одним органом следствия для обеспечения беспристрастного и быстрого расследования всех обстоятельств совершенных нападений", - сказано в сообщении.
Напомним, радикал Сергей Стерненко был главой одесского "Правого сектора" и сотрудничал с СБУ, а в 2018 году неподалеку от своего дома убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, бывшего десантника из 25-й бригады, отца троих детей. А также ранил еще одного человека – Александра Исайкула. За это он так и не понес наказание.