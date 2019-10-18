Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш опубликовала постановление генерального прокурора Руслана Рябошапка, подписанное собственноручно, которым он отправил расследованное "дело Стерненко" с глаз долой. "Это - укрывательство. Иначе не оценишь," - Заявила Елена Лукаш.

"Предлагаю вниманию коллег, журналистов и всех-всех-всех документ за подписью Генерального прокурора Рябошапки.

Документ ценный.

С личным автографом самого Генпрокурора.

Это постановление от 1 октября 2019 года, в котором Рябошапка ЛИЧНО поручает расследовать убийство украинского десантника Ивана Кузнецова, погибшего от ножевых ранений, нанесенных Стерненко С.В., Главному следственному управлению СБУ.

Такое же постановление 25 октября 2018 года подписала верный зам Юрия Луценко Анжела Стрижевская.

Решением Печерского районного суда от 31.05.2019, постановление Стрижевской ОТМЕНЕНО, а Генерального прокурора ОБЯЗАНО поручить следствие по делу ГСУ Нацполиции.

Рябошапка такое решение суда проигнорировал.



Поэтому я считаю, что между подходами Луценко и Рябошапки в деле Стерненко, разницы просто НЕТ.

Это - укрывательство. Иначе не оценишь.

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Что в это документе интересно?

1. МОТИВЫ.

Оказывается, прокурор ЛИЧНО рассмотрел материалы производства по убийству, и в НИХ, это - ключевое слово, ВНУТРИ этих материалов об УБИЙСТВЕ, неожиданно обнаружил данные о нападениях на Стерненко С.В., к которым могут быть причастны сотрудники полиции.

Более того, Рябошапка увидел «тесную связь» между убийством и нападением, что, по моей оценке, является ЛОЖЬЮ.

«Тесная связь» была между Рябошапкой и Стерненко во время их позорной встречи, которая состоялась 12 сентября в 12-00.

Кстати, вдову убитого, Олесю Александровну Кузнецову, Рябошапка до сих пор не принял.

И в принципе, с момента назначения и до сих пор Генпрокурор Рябошапка ни одного гражданина на официальном приёме граждан не принял. Повезло только убийце. Или не только.

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2. ПОДХОДЫ.

Рябошапка озабочен, что Нацполицией проводится «не эффективное досудебное расследование».

Это - ложь, так как Нацполиция, после довольно тщательного расследования и ряда экспертиз, направила проект подозрения Стерненко в Генпрокуратуру на согласование.

Проект подозрения в убийстве гражданина Украины пятью ударами ножа и ранении ножом другого гражданина- Исайкула О.О.

Рябошапка подозрение НЕ согласовал, а дело сбагрил в СБУ, проигнорировав решение суда и, предполагаю, приняв такое решение после встречи со Стерненко.

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И, конечно, интересны сама подпись и грамматическая ошибка Рябошапки.

Подобные колечки в подписи, уходящие вниз, по мнению экспертов, говорят о пессимизме человека и о том, что такие люди-колечки не доводят начатое до конца, они легко переключаются на другие дела.

Кстати, готова поспорить, что Рябошапка и Сытник развалят все дела свинооборонпрома. Это можете записать.

И дело не в подписи. Причины очевидны – они одного поля ягоды. И я не понимаю, чем они отличаются.

Про ошибку.

Мы все ошибаемся, и я в том числе, особенно когда пишем по дороге в телефоне, но ошибки в процессуальном документе, ошибки Генерального прокурора – это другое.

Буду краткой, мсье Рябошапка! Слово «кримінальний» пишется именно так, через «і».

«криминальний вы наш».

Тесты бы вы не сдали. Никакие. Никуда. И диктант тоже.

И на вашей репутации ВСЕГДА будет висеть дело Стерненко. Всегда.