Александр Зубченко

Вы все, непременно, знаете, что в Москве нашли двойника Зеленского. Прямо в метро и нашли. «Копия» идентичная. Практически однояйцевые близнецы. Как наши Зорян и Шкиряк: хрен отличишь. Зовут двойника Умид, он приехал в столицу России из солнечного Узбекистана и работает в автосервисе. Ему осталось немного поработать над низким грудным голосом, как у нашего лидера, и вообще можно будет выпускать на пресс-конференции без грима.

Украинским языком Умид наверняка владеет в том же объеме, что и Зеленский. Так что никаких проблем с подменой не возникнет. Почему это важно?

Потому что наш Зеленский сломался, и надо «нести другого». Еще одни президентские выборы страна явно не перенесет, следовательно подмену следует проводить ночью. Игорю Валерьевичу все равно, какой шут исполняет его «хотелки» — Зеленский или узбекский автослесарь-маляр. К тому же есть глава Офиса президента Андрей Богдан. Он все знает. Если Умид запутается, поможет.

Теперь более подробно остановимся на причинах поломки «оригинала».

Не потянул Володя…

В октябре у него резко начал падать рейтинг. Обвалился почти на десять процентов, и все в офисе засуетились, в том числе и Коломойский. Рейтинг — это главный показатель эффективности вложенного в Зеленского капитала. Когда он падает, все нервничают и не знают, что делать. Сейчас пробуют спасти положение арестами представителей бывшей власти.

Те неожиданно оказались коррупционерами.

Как, с...ка, удивительно! Первым пошел экс-глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. Он обладает удивительным сходством с пожилым шимпанзе. Как Зеленский со своим узбекским двойником. Тоже один в один, только Пашинский плешивый и с «Глоком». Пистолет ему подарил нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков в память о боях с бурятским спецназом.

Три года назад это животное (Пашинский, а не Аваков) разрядило «Глок» в случайного прохожего. Глава комитета возвращался в новогоднюю ночь из кинотеатра, как вдруг увидел заглохший «бусик», который толкал какой-то мужик.

Естественно, животное было вооружено и выскочило качать права.

Типа медленно толкаешь, я тороплюсь в свой загородный вольер НГ встречать. Мужик послал его по адресу, а когда увидел, что слова не доходят, дал по голове бутылкой. Пашинский расценил это как набег на «государственного деятеля» и открыл огонь.

Прострелил челу ногу. Естественно, он стал героем нации. Не шимпанзе в облике главы комитета, а мужик. Разбить бутылку из-под пиваса на лысине Пашинского — это дорогого стоит.

Дело, понятное дело (извините за тавтологию), замяли. «Герой войны», экс-глава администрации президента, лучший друг Турчинова (бывший секретарь Совбеза) и Парубия (экс-спикер Рады — дебил).

И только когда рейтинг нашего Зеленского стал падать, Пашинского заперли в «обезьяннике» и впаяли содержание под стражей на период следствия. Надо отметить, что сажать «Чупакабру» (так его ласково называли коллеги по парламенту) можно было и за более интересные дела.

В составе организованной преступной группировки (Турчинов–Парубий–Порошенко) «животное» очень активно воровало деньги из «Укроборонпрома». Его сынок не менее активно «осваивал» средства на должности топ-менеджера «Укрспецэкспорта». Тоже по военной части, только с международным размахом. Они с папашей придумали схему «модернизации БТР».

Закупали в Польше башни по цене червонного золота, прикручивали на списанные в утиль корпуса бронетранспортеров советского производства и впаривали этих монстров по цене «Абрамсов» великой украинской армии.

С точки зрения «агрессора», то есть вас, россиян, подобная деятельность заслуживает награды. Но здесь его никто, с...ка, не любит. Короче, взяли самый простой случай и закрыли. А рейтинг не растет. Что делать? На мой взгляд, самый эффективный способ — выписать из Москвы вышеупомянутого узбека.

Однако «команда зеленых реформаторов» решила продолжить серию арестов. Второй «мишенью» выбрали легендарного первого зама (бывшего) того самого Турчинова. Экс-секретаря Совбеза. Только-только он сидел на суде над Пашинским, провожал своего побратима в камеру, как «повязали» его зама.

Гладковский, более известный по своей «девичьей» фамилии Свинарчук (она ему идеально подходит), тоже организовал во времена Порошенко банду, специализирующуюся на поставках российских комплектующих на украинскую военную технику. Как и Пашинский, Свинарчук пристроил своего сынка на прибыльные контрабандные поставки всяких там деталей на бронетехнику ВСУ по заоблачным ценам.

Сынок нанял двух собутыльников-мажоров, и дело пошло. Перед выборами Коломойский слил информацию о бизнесе Свинарчуков журналистам-грантоедам. У тех как раз кончились гранты и новые деньги были ох как нужны.

Разразился скандал. «Порохоботы» некоторое время пытались представить Свинарчуков в качестве героев нации, поскольку те, рискуя жизнью, доставали нужные детали в «стране-агрессоре». Но потом выяснилось, что многие комплектующие люди со свиной фамилией приобретали в Украине. Просто делали вид, что они добыты контрабандой. Дело получилось громкое, Порошенко постоянно закидывали плюшевыми свиньями на его предвыборных мероприятиях. Думаю, «Свиногейт» — так его называли здесь — здорово подорвал рейтинг Петру Алексеевичу.

Свинарчук же был его многолетним бизнес-партнером. Они вместе начинали барыжить металлоломом, из которого собирали маршрутки «Богдан». Редкое, надо сказать, чудовище. Настоящий автоублюдок.

Долгое время семейство контрабандистов не трогали. Но, как мы уже отмечали, рейтинг стал падать, Умид еще продолжает трудиться в автосервисе… Короче, провели «блестящую операцию по задержанию». Накрыли всех в ресторане.

Оказывается, все семейство Свинарчуков собиралось в Брюссель на «международную выставку автобусов». Как раз перед арестом главы семьи. И тут появился спецназ НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) — страшный и беспристрастный, который повязал Свинарчука старшего. До этого пограничники в аэропорту «Борисполь» прозрачно намекали товарищу, что вопрос можно и порешать.

Но тот пожадничал.

А вот его коллега Кононенко — прежний армейский дружок Порошенко, «решала» по бизнес-вопросам, сразу намек понял. И, главное, постоянно возил с собой нужную сумму кэша. Поэтому спокойно улетел в Стамбул, так и не познакомившись с ужасным спецназом НАБУ. Из Стамбула Кононенко собирается полететь на «большой теннисный турнир» в Китай. Вернется на Родину он не скоро. Сами понимаете: пока все китайцы наиграются в теннис, пройдут годы. Возможно, десятилетия.

Вернемся к Свинарчуку-старшему. Сразу после задержания он объявил голодовку. Оно и понятно, поскольку повязали его в ресторане. Можно после плотного перекусона и поголодать. Врачи рекомендуют.

Отвезли его в суд, где предъявили довольно пустяковые обвинения: барыжил белорусскими автозапчастями, выдавая их за свои, а жена забыла указать в своей налоговой декларации подземный паркинг. Та же схема посадки, что и в случае с Пашинским: взяли по делу, по которому ему можно было хотя что-то предъявить. Про «Свиногейт» даже никто не заикался. Прокурор просил арест или залог 100 миллионов гривен. Сошлись на десяти миллионах, и, когда вы читаете эти строки, Свинарчук уже аппетитно наминает свежий борщец. Рейтинг Зеленского вряд ли пошел резко вверх.

По ходу, и с посадками коррупционеров он облажался. Через пару месяцев выйдет и Пашинский. Вот все у него так. Пытался реализовать «формулу Штайнмайера», однако договорился по итогу до того, что надо «распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР». Мирное урегулирование накрылось, «нормандский формат» пошел по органу, который, по слухам, есть у Юлии Тимошенко.

Конечно, рейтинг будет падать. Опять на улицы Киева вывели устойчивую популяцию националистов с ареалом обитания во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Те грозились устроить «Штайнмайер-майдан» против «капитуляции».

В офисе лидера обделались.

Стали петлять и лишь усугубили ситуацию. Популяция националистов опять вернулась к домайданной численности. Они хотя и размножаются, однако задолбали своей «пассионарностью» большинство населения. А Зеленский с ними не справляется. Очкует. Возможно, узбек нам поможет?

Еще одним фактором падения рейтинга Зе стал его премьер Гончарук. Президент лично его лоббировал, а тот быстро оказался дол...ом. Катание на электрическом самокате по Кабмину ему еще простили.

Ну чудит парень, демонстрирует новый подход.

Но потом он обложил малый бизнес оброком, ввел везде неработающие кассовые аппараты, сделал табачную отрасль нации нерентабельной и решил еще обложить налогом таксистов. Начались смутные волнения. И в разгар недовольства Гончарук поперся на концерт неонацистской рок-группы «Топор Перуна» в киевский паб «Докер», облюбованный неофашистами. Погорел он конкретно.

Не спасли даже крики в «Фейсбуке» о том, что премьер только лишь хотел поздравить «ветеранов АТО» с «днем защитника нации», который отмечается на Украине 14 октября. Кто же знал, что там зиговать начнут. Рейтинг Гончарука упал и потянул за собой рейтинг Зеленского.

Поскольку мы все здесь читали расшифровку телефонного разговора президента Украины с Дональдом Трампом, то прекрасно знаем — «новый генеральный прокурор Рябошапка — на сто процентов человек Зеленского».

Как оказалось, это не совсем так. Точнее, совсем не так. Руслан первым делом запретил выписывать подозрения экс-президенту Петру Порошенко. Де-факто заблокировал очень перспективное направление расследований, касающееся панамских оффшоров нашего мародера. Затем он попытался реанимировать ряд тухлых дел против «приспешников Януковича».

По новой объявили подозрения экс-министру юстиции времен «диктатора» Елене Лукаш и бывшему лидеру фракции «ПР» Ефремову.

Затем Рябошапка был завербован коварными агентами Демократической партии США, которые посоветовали ему съесть все уголовные производства, касающиеся коррупции экс-вице-президента США Джо Байдена и его сынка Хантера. Они тут присосались к газодобывающей украинской кампании «Буризма» и благополучно насосали где-то 16,5 миллионов долларов. К падению рейтинга Зе этот вопрос не имеет прямого отношения, поскольку всем здесь монопенисуальны Байдены. Но зато этот случай ускоряет необходимость замены Зеленского на узбека, поскольку украинский президент должен давать ключевые показания в США по делу об импичменте Трампа. Думаю, Умид гораздо лучше справится с этим делом, поскольку вообще не знает, что «Рябошапка на сто процентов его человек».

Могу еще долго перечислять причины падения рейтинга Зе.

Начиная от распада его парламентской монокоалиции из «слуг народа» и заканчивая попытками возродить идеологемы времен Порошенко — «армия, мова, вера».

Не за того человека голосовало 73 процента украинцев. Давайте попробуем с узбеком.

В конце концов, не чужой нам человек.

Афганец Мустафа Найем начинал «европейскую революцию», грузины ее продолжили.

А знаете, как зовут нового заместителя генерального прокурора Украины? Гюндуз Мамедов. Почти земляк Умида. Только из Азербайджана. Тоже украинец.