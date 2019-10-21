Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что после изменений в законодательстве табачные компании шантажируют украинское правительство. Он сказал это, отвечая в Facebook на комментарий одного из пользователей.

"Все инвесторы знают методы борьбы табачных компаний. Украина не исключение. Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса. Это их право, но поведение немного некорректное. Вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и серьезно решить проблему контрафакта и теневого рынка, табачные компании говорят: "Оставьте статус-кво", – написал он.

Про словам Милованова, "предложения ВР бьют по монополисту-дистрибьютору с плохой репутацией, а защищают его почему-то производители".

Министр добавил, что готов поспорить "на любую сумму", что табачные компании в Украине не закроются.

Напомним, что 11 октября British American Tobacco остановило производство на заводе в Прилуках Черниговской области из-за принятого Верховной Радой 4 октября законопроекта №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары. О возможности сокращения производства и закрытия фабрик на территории Украины заявляли "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компани" и "Империал Тобакко".

Украина имеет шанс совершить экономический прорыв. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил в Facebook, комментируя итоги поездки украинской делегации в Вашингтон.

В Вашингтоне с 14-го по 20 октября проходило ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, в рамках которого украинская делегация провела встречи с инвесторами и финансовыми партнерами, в частности с представителями МВФ.

"Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться", – сообщил Милованов.

По его словам, потенциальные инвесторы хотят быть уверенными самостоятельности Кабинета Министров при принятии решений, отсутствии "теневого правительства", внедрении судебной реформы и реформы правоохранительных органов, их независимости.

Также для партнеров Украины важны вопросы "демонополизации и деолигархизации" Украины и серьезность намерений новой власти в "борьбе с владельцами банков, которые нанесли убыток налогоплательщикам", отметил Милованов.

Миссию Международного валютного фонда (МВФ) опять ожидают в Киеве. Предыдущая работала в украинской столице в конце сентября на протяжении двух недель.

На столе переговоров – новая кредитная программа, которая может быть подписана в декабре. Прежде чем выделить около 5 млрд долл., фонд желает убедиться в том, что команда Владимира Зеленского выполняет рекомендации.

Директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, по сообщению "Голоса Америки", заявил на днях, что в ходе визита в ноябре задача фонда обсудит с украинским правительством детали запланированных реформ.

Первый блок вопросов, по его словам, – обеспечение независимости Национального банка Украины относительно монетарной политики и надзора за финансовым сектором. К этой сфере относится также будущее ПриватБанка, по праву собственности на который сейчас идут судебные разбирательства.

Напомним, один из крупнейших и системообразующих банков до декабря 2016 года принадлежал группе бизнесменов, между которых – Игорь Коломойский.

Команда Петра Порошенко национализировала банк. Теперь решается вопрос, было ли данное решение законным и оправданным. В МВФ наблюдают за ситуацией, исход которой может повлиять на финансовую систему государства.

"Правительство должно продолжить усилия по ограничению ущерба для налогоплательщиков», – отметил по этому поводу Томсен. Представитель МВФ назвал другие параметры, которые интересуют кредиторов: «Второй блок вопросов – структурные реформы… между них – рынок земли, искоренение коррупции, открытие экономики (еще есть много монопольных структур)".

О том, что собирается делать команда Зеленского, на прошлой неделе рассказали в Вашингтоне глава Нацбанка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова. Возглавляемая ими украинская делегация общалась с участниками ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. Министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что переговоры в Вашингтоне прошли успешно.

"Относительно МВФ – я очень позитивно настроен. Думаю, нам просто нужно продолжать работу. И через две недели, когда задача МВФ приедет, я надеюсь на хороший результат", – сказал он агентству «Укринформ».

Милованов пояснил, почему переговоры с кредитором затянулись:

"Украинский парламент принял около семидесяти законов за последние пять недель… МВФ нужно время, чтобы изучить ситуацию, посмотреть, что Украина успела сделать. Конечно, нам нужно принять бюджет. Они (МВФ. – ред.) хотели бы посмотреть, каким будет бюджет".

В конце прошлой недели работа над проектом госбюджета только началась в Верховной раде. Документ традиционно вызывает много споров. Но поскольку президентская партия "Слуга народа" располагает большинством, то может утвердить его, преодолев возражения других фракций. В начале октября именно так был утвержден закон, которым парламент внес существенные изменения в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Напомним, президент Владимир Зеленский сразу после инаугурации заявил о намерении избавиться от государственных активов, которые, по мнению независимых экспертов, порождают коррупционные схемы.

"Я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", – пояснил свой подход новый президент.

Министр экономразвития Тимофей Милованов сказал украинским СМИ, что правительство намерено выставить на приватизацию примерно 800 предприятий. Замминистра Тарас Высоцкий, отвечая на вопросы, отметил, что иностранцы смогут стать владельцами тех активов, которые ранее находились в специальном списке не подлежащих приватизации. Запрет на участие в конкурсах, по его словам, сохранится только для граждан и юридических лиц тех государств, против которых действуют украинские санкции (то есть для представителей РФ).

На продажу уже выставлены, например, "Электротяжмаш" (завод, специализирующийся на производстве турбо- и гидрогенераторов) и Объединенная горно-химическая компания (объединяет Иршанский и Вольногорский горно-металлургические комбинаты). Планируется передать в частные руки также часть функций таких государственных гигантов, как Укрпочта, Украинские железные дороги (Укрзализныця), компания "Нафтогаз".

На прошлой неделе правительство поручило провести аудит имущества этих структур и их дочерних компаний:

"Имущество, которое будет признано избыточным или непрофильным для деятельности, – продать или сдать в аренду по рыночной цене..."

Если вопросы, связанные с приватизацией, правительство может решить самостоятельно, то вопрос об отмене многолетнего моратория на покупку-продажу сельскохозяйственной земли придется решать принятием отдельного закона в Верховной раде. Сейчас в парламенте зарегистрировано уже более десяти законопроектов, каждый из которых вызывает горячие споры.

Даже те политические силы, которые обещали помогать президенту Зеленскому в проведении реформ, сейчас критикуют многие инициативы правительства. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на днях заявила в прямом эфире на телеканале "1+", что новая власть избрала неправильный путь: госимущество собираются распродать за бесценок вместо того, чтобы использовать его для экономического развития государства.

Тимошенко заявила, что Украине нужно изменить денежно-кредитную политику, стимулировать развитие предпринимательства, снизить налоговое давление на экономику, уйти от сырьевой модели и стремиться к инновационной экономике.

"Вместо этого правительство форсирует распродажу земель сельскохозяйственного назначения, объектов национальной инфраструктуры и стратегических предприятий, включая оборонные", – отметила Тимошенко.

Она считает, что газотранспортная система (ГТС) Украины тоже может перейти в частные руки. Сейчас принимаются решения о выведении ГТС из состава "Нафтогаза" и создании на ее базе отдельной структуры. Тимошенко поддерживает эти решения, но настаивает на закреплении ГТС в госсобственности.

"Уже много лет на ГТС идет охота… Ее хотят присвоить через управление системой распоряжения прибылью и доходом в 3 млрд долл.".

Речь идет о привлечении иностранных партнеров к работе в структуре, которая будет управлять ГТС.

Правительство в своих планах руководствуется расчетами, о которых премьер-министр Алексей Гончарук заявил при вступлении в должность в конце сентября: рост ВВП по итогам следующих пяти лет должен составить 40% (на 2020 год – 5%, далее – по 7%).

Реальные планы еще обсуждаются при рассмотрении проекта госбюджета на следующий год. Но МВФ на днях обнародовал свой прогноз: в 2019 и 2020 годах ожидается рост ВВП на уровне 3%.

То есть стремительного скачка экономического роста не ожидается. Как сообщает украинское издание "Дело" со ссылкой на данные Минфина, общий госдолг Украины на начало осени составлял почти 82 млрд долл. Учитывая необходимость выплат, Киеву нужны новые заимствования, в первую очередь от МВФ.

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