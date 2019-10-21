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|"Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала..." - песня для тех, кто долго молчит про вата-шоу
|21.10.2019 08:17
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Ведущий Евгений Кошевой и женская часть Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки исполнили песню на мотив известной народной мелодии: "Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала..." про поджог дома Гонтаревой под Киевом.
После публикации видео в сети разгорелся скандал.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский осудил песню "Квартала", которую они спели в новом выпуске шоу от 19 октября вместе с Национальным заслуженным академическим украинским народным хором имени Григория Веревки.
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины курирует хор имени Веревки.
В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.
Сама Гонтарева в комментарии проекту
Она добавила, что о номере узнала от друзей.
Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила:
Она считает, что жалоба в суд в данном случае не будет иметь результата:
При этом она уверена, что Коломойский в любом случае будет отрицать свою возможную причастность к номеру.