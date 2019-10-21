Ведущий Евгений Кошевой и женская часть Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки исполнили песню на мотив известной народной мелодии: "Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала..." про поджог дома Гонтаревой под Киевом.

После публикации видео в сети разгорелся скандал.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский осудил песню "Квартала", которую они спели в новом выпуске шоу от 19 октября вместе с Национальным заслуженным академическим украинским народным хором имени Григория Веревки.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал министр культуры в Facebook.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины курирует хор имени Веревки.

"Песню про Гонтареву я не слушал, следовательно о ней промолчу. Но всем тем, кто так громко молчали и молчат про вата-шоу, тоже стоило бы промолчать. Их слова не стоят абсолютно ничего, вместе с возмущением, праведным гневом и всем остальным." - Заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Сама Гонтарева в комментарии проекту Радио Свобода "Ньюзрум" заявила:

"Это стыд! Насмехаться над человеческим горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе!".

Она добавила, что о номере узнала от друзей.

"Относительно цинизма "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", - сказал экс-глава НБУ.

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила:

"Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

Она считает, что жалоба в суд в данном случае не будет иметь результата:

"Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сами видите".

При этом она уверена, что Коломойский в любом случае будет отрицать свою возможную причастность к номеру.

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