Михаил Подоляк

Кабмин оперативно (в выходные) согласовал отставку глав двух ОГА - Киевской и Луганской. И если с луганским губернатором Комарницким все было изначально понятно (там слишком много чёрных зон, контрабанды и силового влияния, а он чужак). То киевский губернатор Бно-Айриян банально и быстро «слился». Слишком быстро. Чуть больше ста дней продержался и все.

Формально его показательно и безжалостно растерзали...нукеры Игоря Валерьевича, которые каждый день тупо «наливали» на юного Михаила Кареновича килограммы отборной pr-вони.

А он молчал, стонал, ужасался и... ничего не делал в ответ...

Игорь Валерьевич Коломойский, кстати, вообще занял очень странную позицию - максимально скандализировать все вокруг, никому не давать работать, заливать пространство объемным гадким компроматом и тем самым быстро доказать обществу, что ничего нового не происходит.

Те же «весёлые воровские яйца», но только в профиль)...



... И все-таки скоропостижное увольнение Бно-Айрияна обнажает куда бОльшую проблему. Глубинную, можно сказать.

Ведь что такое власть всамделишная, «решающая», контролирующая?

Это только то, что делается на местах, в регионах. Если ты реально управляешь системой, вертикалью, то отражается это только на региональном уровне...

Так вот, это в Киеве и в киевских пабликах и телеканалах-мейджорах идут какие-то - «типа крутые реформенные» -движы.

А на местном уровне... ничего не изменилось. Вообще никак.

Те же всесильные теневые персонажи. Те же воровские принципы. Те же локальные феодальные сообщества. Только еще наглее.

Почему?

Потому что местные махровые ребята - многолетние члены мафиозных анклавов, где в единую криминальную бригаду слиты главы сельсоветов, местные руководители полиции, спец-служб и прокуроры - вначале серьёзно испугались новой метлы.

Они реально считали, что их начнут чистить, аудитить, изгонять. Что по областям и районам станут разъезжать своего рода «комиссары» - зеленые нардепы и вламывать. Разговаривать с активистами. Смотреть хроники. Писать запросы.

Но ничего этого не произошло...



... Тот же Бно-Айриян вообще не поучил никаких полномочий. Силовики не его.

Бюджеты не его.

Медийка не его. Депутат исчезли.

Ну кроме «воинов ада» Коломойского, которых интересуют только потоки и тень)...

А результат нужен. А везде много проблем.

Много хитрых и криминальных интересов.

А влиять ты не можешь...