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Новое болото: на местах уже открыто можно послать любого, зная, что «ответки» не будет
21.10.2019 08:36

Михаил Подоляк

Кабмин оперативно (в выходные) согласовал отставку глав двух ОГА - Киевской и Луганской. И если с луганским губернатором Комарницким все было изначально понятно (там слишком много чёрных зон, контрабанды и силового влияния, а он чужак). То киевский губернатор Бно-Айриян банально и быстро «слился». Слишком быстро. Чуть больше ста дней продержался и все.

Новое болото: на местах уже открыто можно послать любого, зная, что «ответки» не будет

Формально его показательно и безжалостно растерзали...нукеры Игоря Валерьевича, которые каждый день тупо «наливали» на юного Михаила Кареновича килограммы отборной pr-вони.

 

А он молчал, стонал, ужасался и... ничего не делал в ответ...

 

Игорь Валерьевич Коломойский, кстати, вообще занял очень странную позицию - максимально скандализировать все вокруг, никому не давать работать, заливать пространство объемным гадким компроматом и тем самым быстро доказать обществу, что ничего нового не происходит.

 

Те же «весёлые воровские яйца», но только в профиль)...
 

... И все-таки скоропостижное увольнение Бно-Айрияна обнажает куда бОльшую проблему. Глубинную, можно сказать.

 

Ведь что такое власть всамделишная, «решающая», контролирующая?

 

Это только то, что делается на местах, в регионах. Если ты реально управляешь системой, вертикалью, то отражается это только на региональном уровне...

 

Так вот, это в Киеве и в киевских пабликах и телеканалах-мейджорах идут какие-то - «типа крутые реформенные» -движы.

 

А на местном уровне... ничего не изменилось. Вообще никак.

 

Те же всесильные теневые персонажи. Те же воровские принципы. Те же локальные феодальные сообщества. Только еще наглее.

 

Почему?

 

Потому что местные махровые ребята - многолетние члены мафиозных анклавов, где в единую криминальную бригаду слиты главы сельсоветов, местные руководители полиции, спец-служб и прокуроры - вначале серьёзно испугались новой метлы.

 

Они реально считали, что их начнут чистить, аудитить, изгонять. Что по областям и районам станут разъезжать своего рода «комиссары» - зеленые нардепы и вламывать. Разговаривать с активистами. Смотреть хроники. Писать запросы.

 

Но ничего этого не произошло...
 

 

... Тот же Бно-Айриян вообще не поучил никаких полномочий. Силовики не его.

 

Бюджеты не его.

 

Медийка не его. Депутат исчезли.

 

Ну кроме «воинов ада» Коломойского, которых интересуют только потоки и тень)...

 

А результат нужен. А везде много проблем.

 

Много хитрых и криминальных интересов.

 

А влиять ты не можешь...

 

И спикер Разумков - твой однокашник - уже никак не влияет на процессы.

 

Не вхож, без голоса, без ресурсов для «войны» с ИВ).

 

Вообще никто не влияет.

 

Потому что действенная власть - это вертикаль и наказание нерадивых.

 

Но точно не Коломойский, который всех травит сейчас)...

 

Поэтому и нет ни у кого ощущения того, что в стране есть реальная власть.

 

На местах уже открыто можно послать любого, зная, что «ответки» не будет.

 

Потому что все остались... при своих.

 

В крайнем случае, можно будет отдать четверть или треть теневого в пользу новых смотрящих и гарантировано дальше грабить регион)...

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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