Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко был замечен на прогулке в Лондоне, куда он отправился изучать английский. А язык экс-генпрокурор предпочитает учить в престижной школе The London School of English, расположенной в элитном районе.

"Ландан, ис зе кэпитал оф Грэйт Британ!" - Доказано Сэром Юриком Луценк￼о. Вопрос! А где его Сэруха?" - Задался вопросом Михаил Добкин.

Ленточка престижной школы на бейдже экс-генпрокурора говорит о многом. Сообщила СТРАНА.

Цены на обучение в школе высокие - один час занятий английским по видеосвязи стоит 60 фунтов стерлингов (почти 2000 гривен), а "Обычный английский" для тех, кому за 30 лет, стоит 665 фунтов стерлингов (21,5 тысяч гривен) в неделю, интенсивный курс с индивидуальными занятиями и вовсе более полутора тысяч фунтов или более 50 тысяч украинских гривен в неделю.

Школа эта расположен в престижном районе Holland Park - одном из центральных районов Лондона с шикарными ресторанами и дорогими бутиками, который успешно конкурирует с другими элитными районами столицы Англии: Челси, Кенсингтон или Мейфер.

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