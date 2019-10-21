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|Когда они будут шутить о сожженых на Донбассе домах - будем разговаривать. Коломойский
|21.10.2019 09:13
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Олигарх Игорь Коломойский очень оригинально и емко прокомментировал номер студии "Квартал 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Он оценил его одним словом: "Браво!". Также украинский бизнесмен добавил, что номер ему очень понравился, особенно фраза "Валерия думает на Валерьича", пишет
На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил отрицательно.
На вопрос о том, понравится ли ему, если "Квартал" начнет шутить о сожженых на Донбассе домах, Коломойский ответил уклончиво.
Кроме того Коломойский отвергает упреки о том, что номер номер студии "Квартала 95" о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой мог заказать именно он в ее день рождения.
Коломойский также добавил, что с "Кварталом" не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.
Отметим, что 20 октября Валерии Гонтаревой исполнилось 55 лет. Накануне юбилея вышел номер "Квартала 95" о сожжении ее дома.