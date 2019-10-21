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- "Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала..." - песня для тех, кто долго молчит про вата-шоу
|Министр экономики Милованов заявил, что актёр "Квартал 95" Евгений Кошевой подрывает рост ВВП в Украине
|21.10.2019 09:32
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Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что песня "Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала..." про поджог дома Гонтаревой под Киевом, которую исполнили в концерте "Квартал 95", "прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное".
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отреагировала на номер "Квартала 95" о пожаре в ее доме в Гореничах под Киевом, назвав это выступление неприемлемым для цивилизованного общеста. Об этом сообщает
Отвечая на вопрос, рассматривала она возможность заказа этой песни олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".
Напомним, что песня о пожаре в доме Гонтаревой была исполнена на сцене "Квартала 95" Евгением Кошевым при участии хора имени Веревки. Номер был показан накануне 55-летия Гонтаревой, которое она отметила 20 октября. В частности прозвучали такие строки: