Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что песня "Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала..." про поджог дома Гонтаревой под Киевом, которую исполнили в концерте "Квартал 95", "прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное".

"Недавно 95 квартал и хор Веревки выступили с номером «Горела хата» о пожаре в Гонтаревои. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему.

Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. По ее руководства, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанка. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревои могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер 95 квартала о Гонтареву прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное." - Заявил Тимофей Милованов.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отреагировала на номер "Квартала 95" о пожаре в ее доме в Гореничах под Киевом, назвав это выступление неприемлемым для цивилизованного общеста. Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Это стыд! Насмехаться над людским горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - отметила Гонтарева, добавив, что о номере "Квартала 95" узнала от друзей.

Отвечая на вопрос, рассматривала она возможность заказа этой песни олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

"В цинизме "95 Квартала" сомнений давно нет. Но участие народного хора - это уже позор для всей страны", - добавила бывшая глава НБУ.

Напомним, что песня о пожаре в доме Гонтаревой была исполнена на сцене "Квартала 95" Евгением Кошевым при участии хора имени Веревки. Номер был показан накануне 55-летия Гонтаревой, которое она отметила 20 октября. В частности прозвучали такие строки:

"Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала...", "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича (Игоря Коломойского - Ред.)", "Мораль проста - дом сгорел со стыда...", "Люди огонь увидели - помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляру хлюпали...".

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