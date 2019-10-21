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|Молния. За Гладковского внесли залог 10,6 миллионов гривен
|21.10.2019 10:46
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Семья Олега Гладковского внесла за него залог 10,6 миллионов гривен, рассказал Українським Новинам его адвокат Руслан Волынец.
Как сообщалось, 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 миллионов гривен.
Напомним, 17 октября бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского задержали детективы НАБУ после попытки выехать из Украины по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Так, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении Гладковскому. Экс-первому замсекретаря СНБО сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.