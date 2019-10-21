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Молния. За Гладковского внесли залог 10,6 миллионов гривен
21.10.2019 10:46

Семья Олега Гладковского внесла за него залог 10,6 миллионов гривен, рассказал Українським Новинам его адвокат Руслан Волынец.

Молния. За Гладковского внесли залог 10,6 миллионов гривен

Как сообщалось, 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 миллионов гривен.

Напомним, 17 октября бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского задержали детективы НАБУ после попытки выехать из Украины по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Так, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении Гладковскому. Экс-первому замсекретаря СНБО сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

 

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