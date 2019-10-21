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|Кварталовцы заплатили хору Верёвки за "хату" Гонтаревой 30 тыс. грн
|21.10.2019 11:23
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Генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринець заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.
Хор имени Веревки получил 30 тысяч гривен за участие в номере студии "Квартал 95" о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом. Об этом сообщает
По словам гендиректора и художественного руководителя хора имени Веревки Зеновия Коринца, идея самого номера принадлежала режиссерам студии "Квартал 95", которые и уговорили его принять решение поучаствовать в скандальном номере.
При этом руководитель хора уточняет, что коллектив хора вовсе не хотел принимать участия в номере "Квартала 95".
По словам руководителя хора, он никогда и в мыслях не имел намерения говорить о чем-то антиукраинском, а с "Кварталом 95" они работали раньше.
За участие в номере хор получил 30 тысяч гривен. Хор часто работает по подобным контрактам. Теперь Коринец с сожалением отмечает, что не исключены митинги на концертах коллектива из-за скандального номера. Такой острой реакции на выступление он не ожидал.