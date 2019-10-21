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|Только объективная правовая оценка событий в Украине с 2014 года позволит достигнуть мира. Кузьмин
|21.10.2019 11:42
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Только объективная правовая оценка событий в Украине с 2014 года позволит достигнуть мира в стране. Такое мнение в эфире телеканала "
Кузьмин напомнил, что в течение пяти лет продолжается та же риторика, которая уже доказала свою непродуктивность.
Кузьмин отметил, что, по его мнению, сейчас необходимо действовать в правовом поле.