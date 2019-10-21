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Только объективная правовая оценка событий в Украине с 2014 года позволит достигнуть мира. Кузьмин
21.10.2019 11:42

Только объективная правовая оценка событий в Украине с 2014 года позволит достигнуть мира в стране. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Только объективная правовая оценка событий в Украине с 2014 года позволит достигнуть мира. Кузьмин

Кузьмин напомнил, что в течение пяти лет продолжается та же риторика, которая уже доказала свою непродуктивность.

"Ну, в итоге, пять лет этой идеологии, эта риторика - пять лет, эти же механизмы пять лет, шестой год уже пошел.

 

Ничего. Значит, что?

 

Либо механизмы не те, либо люди, которые занимаются вопросами войны и мира, не те.

 

Зеленский сегодня идет тем же самым путем, которым шел Порошенко все пять лет.

 

Продолжается та же самая история, опять те же люди, опять те же механизмы", - считает он.

Кузьмин отметил, что, по его мнению, сейчас необходимо действовать в правовом поле.

"Зеленский сегодня должен дать правовую оценку всем событиям, которые произошли в Украине за эти годы, а самое главное – вернуться в 2014 год и ответить на вопрос, что произошло в 2014 году в Киеве и что произошло на Донбассе?

 

И после этого можно дать ответ на вопрос - что же делать, как решать проблему". – считает он.

 

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