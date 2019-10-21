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|Антикоррупционный суд предъявил Омеляну обвинение, светит - от 5 до 10 лет тюрьмы
|21.10.2019 13:16
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Прокурор в Высшем антикоррупционном суде объявил обвинительный акт по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом передает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Как сообщается, Омеляна обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины). По данным следствия, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, Омелян умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.
Коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание состоится в 10:00 28 октября 2019 года.
Отметим, дело Омеляна с февраля 2019 года рассматривал Соломенский райсуд Киева, и только сейчас его передали в новый ВАКС.
Напомним, 13 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.