Экс-депутат Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к своим сотрудникам. Об этом прежний избранник написал на своей странице в Facebook.

Мосийчук сообщил, что его друг устроил своего сына на работу в Кабмин. Через несколько трудовых дней парень пришел домой и заявил отцу, что на работу больше не пойдет.

Приводим текст заявления полностью , без перевода и редактуры:

"Тут така так би мовити інтимна справа... Один мій знайомий влаштував свого молодшого сина який нещодавно закінчив ВУЗ на роботу в апарат прем’єр-міністра Олексія Гончарука... Десь на третій день приходить хлопець до дому і каже батькові:

- я на роботу більше не піду;

- чому?

- не піду, ні за які гроші, ні в якому випадку!

- та чому? що трапилося?

- я не піду, і не питай! (ледь не заплакав);

- та, що ж в кінці кінців трапилося? - говори негайно, я ж твій батько і це я тебе на таку престижну та переспективну роботу влаштував;

- тато та не треба мені ні такий престиж, ні тим паче переспективи;

- та, що там трапилося? кажи?

- він до мене приставав...

- хто він?

- хто? хто? прем’єр...

- та як приставав?

- як? як? прямо приставав, домагався інтимних стосунків зі мною...

ЗАВІСА! Зразу скажу, - мені байдуже до сексуальної сексуальної орієнтації прем’єра. Нею нехай переймаються праві які запрошують цю особу на свої заходи та концерти. Мене ж цікавить, щоб прем’єр працював в інтересах України і українців, та не порушував чинне законодавство.

І от тут проблема. Дії прем’єр-міністра по домаганнях до підлеглого, порушують норми міжнародного права та підпадають під дію кримінального кодексу України... Наразі, переконую хлопця та батьків, дати публічні свідчення... От така ... малята..."

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