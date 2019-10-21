 Мосийчук рассказал, что премьер Гончарук "пристает" к сотрудникам Кабмина с непристойными преложениями - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Мосийчук рассказал, что премьер Гончарук "пристает" к сотрудникам Кабмина с непристойными преложениями
21.10.2019 13:35

Экс-депутат Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к своим сотрудникам. Об этом прежний избранник написал на своей странице в Facebook.

Мосийчук рассказал, что премьер Гончарук "пристает" к сотрудникам Кабмина с непристойными преложениями

Мосийчук сообщил, что его друг устроил своего сына на работу в Кабмин. Через несколько трудовых дней парень пришел домой и заявил отцу, что на работу больше не пойдет.

Приводим текст заявления полностью, без перевода и редактуры:

"Тут така так би мовити інтимна справа...

 

Один мій знайомий влаштував свого молодшого сина який нещодавно закінчив ВУЗ на роботу в апарат прем’єр-міністра Олексія Гончарука...

 

Десь на третій день приходить хлопець до дому і каже батькові: 
- я на роботу більше не піду;
- чому?
- не піду, ні за які гроші, ні в якому випадку!
- та чому? що трапилося?
- я не піду, і не питай! (ледь не заплакав);
- та, що ж в кінці кінців трапилося? - говори негайно, я ж твій батько і це я тебе на таку престижну та переспективну роботу влаштував;
- тато та не треба мені ні такий престиж, ні тим паче переспективи;
- та, що там трапилося? кажи?
- він до мене приставав...
- хто він?
- хто? хто? прем’єр...
- та як приставав?
- як? як? прямо приставав, домагався інтимних стосунків зі мною...
ЗАВІСА!

 

Зразу скажу, - мені байдуже до сексуальної сексуальної орієнтації прем’єра. Нею нехай переймаються праві які запрошують цю особу на свої заходи та концерти. Мене ж цікавить, щоб прем’єр працював в інтересах України і українців, та не порушував чинне законодавство.
 

 

І от тут проблема. Дії прем’єр-міністра по домаганнях до підлеглого, порушують норми міжнародного права та підпадають під дію кримінального кодексу України...

 

 

Наразі, переконую хлопця та батьків, дати публічні свідчення...

 

От така ... малята..."

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