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|Мосийчук рассказал, что премьер Гончарук "пристает" к сотрудникам Кабмина с непристойными преложениями
|21.10.2019 13:35
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Экс-депутат Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к своим сотрудникам. Об этом прежний избранник написал на своей странице в Facebook.
Мосийчук сообщил, что его друг устроил своего сына на работу в Кабмин. Через несколько трудовых дней парень пришел домой и заявил отцу, что на работу больше не пойдет.
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