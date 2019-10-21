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|Мосийчук заявил, что хор Верёвки привёл на сцену с "Кварталом" слуга народа Юзик
|21.10.2019 14:13
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Экс-депутат Игорь Мосийчук заявил, что про выступление государственно хора имени Верёвки в концерте "Квартал 95" договаривался народный депутат от "Слуг народа" Юрий Корявченков, известный как Юзик.
На жену Евгения Кошевого (Лысого) из Квартала 95 после скандальной шутки "кварталовцев" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой посыпались угрозы пользователей соцсетей.
Так, под видео Ксении Кошевой в Faсebook, где она рассказывает о том, что начала работать над новым проектом - пошивом одежды для взрослых (Кошевая является владелицей бренда, под которым выпускала детскую одежду), буквально посыпались комментарии с угрозами.
Также пользователи выложили полные данные (с госномерами) об автомобиле, который зарегистрирован на Евгения Кошевого.
Фото: facebook.com
Напомним, что вечером в субботу, 19 октября, в эфире телеканала 1+1 вышел очередной концерт студии Квартал 95. В одном из номеров "кварталовцы"