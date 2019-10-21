 Мосийчук заявил, что хор Верёвки привёл на сцену с "Кварталом" слуга народа Юзик - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Мосийчук заявил, что хор Верёвки привёл на сцену с "Кварталом" слуга народа Юзик
21.10.2019 14:13

Экс-депутат Игорь Мосийчук заявил, что про выступление государственно хора имени Верёвки в концерте "Квартал 95" договаривался народный депутат от "Слуг народа" Юрий Корявченков, известный как Юзик.

Мосийчук заявил, что хор Верёвки привёл на сцену с "Кварталом" слуга народа Юзик

"И снова «Юзик» ... то билетикамы во время пленарных заседаний барыжет, то за участие в концертах государственного хора договаривается ...
 

 

Об участии Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки в концертах 95 квартала договаривался - народный депутат от «слуг народа» Юрий Корявченков.
 

 

Как по мне то в действиях Корявченкова на лицо - коррупция!
 

 

Он пользуясь статусом народного депутата договорился с ГОСУДАРСТВЕННЫМ хором об участии в КОММЕРЧЕСКОМ концерте 95 квартала где раньше работал сам ...
 

 

НАБУ должен немедленно проверить и установить роль народного депутата Юрия Корявченкова в этой коммерческой сделке.

 

Кто? Как? Сколько? Кому? - платил." - Заявил Игорь Мосийчук.

 

На жену Евгения Кошевого (Лысого) из Квартала 95 после скандальной шутки "кварталовцев" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой посыпались угрозы пользователей соцсетей.

Так, под видео Ксении Кошевой в Faсebook, где она рассказывает о том, что начала работать над новым проектом - пошивом одежды для взрослых (Кошевая является владелицей бренда, под которым выпускала детскую одежду), буквально посыпались комментарии с угрозами. 

Пользователи, например, пишут: Денис Никитин: "Интересно, если у Евгения Кошевого совершенно случайно сгорит двухэтажный особняк по адресу: Киевская область, Васильковский район, с. Иванковичи, ЖК "Маєток. Перлина Італії", то он потом же запишет весёлую песню, верно?.. (с) Юрій Гудименко; Leo August: "Ойойой, кощевая, за хатой последи свояя", Александр Савченко: "На всякий случай проверь проводку, чаще только пожары случаются именно из-за неисправной проводки"; Лилия Крыжанивска: "Ждите пожара...Это же так весело и смешно....хотя народ заслужил вас...таких вот постсовков без образования и морали...чудовища..." и т.д.

Также пользователи выложили полные данные (с госномерами) об автомобиле, который зарегистрирован на Евгения Кошевого.

 

Фото: facebook.com

Напомним, что вечером в субботу, 19 октября, в эфире телеканала 1+1 вышел очередной концерт студии Квартал 95. В одном из номеров "кварталовцы" сделали объектом шуток экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву - а точнее, недавний поджог ее дома в Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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