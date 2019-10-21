Экс-депутат Игорь Мосийчук заявил, что про выступление государственно хора имени Верёвки в концерте "Квартал 95" договаривался народный депутат от "Слуг народа" Юрий Корявченков, известный как Юзик.

"И снова «Юзик» ... то билетикамы во время пленарных заседаний барыжет, то за участие в концертах государственного хора договаривается ...



Об участии Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки в концертах 95 квартала договаривался - народный депутат от «слуг народа» Юрий Корявченков.



Как по мне то в действиях Корявченкова на лицо - коррупция!



Он пользуясь статусом народного депутата договорился с ГОСУДАРСТВЕННЫМ хором об участии в КОММЕРЧЕСКОМ концерте 95 квартала где раньше работал сам ...



НАБУ должен немедленно проверить и установить роль народного депутата Юрия Корявченкова в этой коммерческой сделке.