 Шоумен Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Шоумен Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса
21.10.2019 14:51

Известный в Украине КВНщик, шоумен, продюссер "Квартала 95" назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Шоумен Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса

Об этом Сергей Сивохо написал на своей странице в соцсети и показал выданное ему удостоверение.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

 

Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество!

 

Впереди много сложной и важной работы. 

 

Очень надеюсь на вашу поддержку!

 

Не подведу!" - написала Сивохо в Facebook.

 

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