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|Шоумен Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса
|21.10.2019 14:51
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Известный в Украине КВНщик, шоумен, продюссер "Квартала 95" назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Об этом Сергей Сивохо написал на своей странице в соцсети и показал выданное ему удостоверение.