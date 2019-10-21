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- "Наш юмор - наше главное оружие" - "Шутили и будем шутить". Квартал 95
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|"Наш юмор - наше главное оружие" - "Шутили и будем шутить". Квартал 95
|21.10.2019 15:10
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Студия "Квартал 95" прокомментировал скандал вокруг юмористического номера про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В Facebook студии говорится, что шоу "Вечерний квартал" - это острая политическая сатира.
"Квартал" заявил, что имеет полное право на юмор и сатиру и продолжит заниматься своим делом.
Скандальный номер "95 квартала" про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой раскритиковал представитель экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко. Об этом говорится в его твиттер-микроблоге в понедельник, 21 октября.