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"Наш юмор - наше главное оружие" - "Шутили и будем шутить". Квартал 95
21.10.2019 15:10

Студия "Квартал 95" прокомментировал скандал вокруг юмористического номера про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В Facebook студии говорится, что шоу "Вечерний квартал" - это острая политическая сатира.

"Наш юмор - наше главное оружие" - "Шутили и будем шутить". Квартал 95

"Так было, есть и будет, пускай даже если это не нравится некоторым политикам", - говорится в заявлении. "Квартал 95" также поднял на смех министра культуры Владимира Бородянского и министр экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали номер о доме Гонтаревой.

 

"Хотелось бы обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. Господин Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет.

 

Также обращаемся к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас.

 

Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого", - сказано в заявлении.

 

"Квартал" заявил, что имеет полное право на юмор и сатиру и продолжит заниматься своим делом.

 

"Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - говорится в заявлении.

Скандальный номер "95 квартала" про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой раскритиковал представитель экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко. Об этом говорится в его твиттер-микроблоге в понедельник, 21 октября.

"Учитывая то, что все сценарии квартала до сих пор вычитывает сам Зеленский, или я правильно понимаю, что эта гадкая песенка - это и есть позиция президента по сожжению дома Валерии Гонтаревой?" - говорится в опубликованном сообщении.

 

 

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