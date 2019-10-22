В партии "Слуга народа" заявили, что откажутся от идеи продавать украинскую землю. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский. "Считаю, что после заявления ИВК ( Коломойского - ред.) о том, что министр экономики Милованов - д%ил, можно забыть про реформу рынка земли. Потому что нельзя давать д%илам продавать Родину." - Заявил Александр Дубинский. Игорь Коломойский прокомментировал скандальный номер последнего выпуска "Вечернего квартала", в котором юмористы спели песню о сгоревшем доме бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой. В интервью изданию "Настоящее время" олигарх заявил, что не считает это травлей Гонтаревой. По его словам, ей следует сидеть в Лондоне и продолжить переписывать свое имущество на других, пока ей "чего-нибудь еще не спалили". Кроме того, Коломойский отметил, что любой юмор и сатира является травлей кого-то, однако, как он не слышал, чтобы после такой травли кто-либо застрелился или повесился. "Если Гонтарева будет первой – это будет смешно", - сказал олигарх. Также на вопрос о том, знает ли он, что Гонтарева расценивает его заявления как травлю, Коломойский сказал: "Она расценивает? Ну так пусть к психиатру пойдет, дебилка". "Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура", - добавил он. Также он высказался и о министре экономики Тимофее Милованове, который ранее заявил, что песня "Квартала" про пожар у Гонтаревой плохо повлияет на инвестклимат страны. "Министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил", - сказал он. Кроме того, олигарх высказал мнение о министре культуры Владимире Бородянском, ранее осудившим выступление хора на шоу. "А министр культуры Бородянский, я точно знаю, что он не дебил. Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой – это значит, что он не дебил, а подонок", - отметил Коломойский. Напомним, что песню на мотив известной народной мелодии: "Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала..." про поджог дома Гонтаревой под Киевом исполнил ведущий Евгений Кошевой и женская часть Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Офис президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии "Слуга народа" в финансовом комитете Верховной Рады прошли детектор лжи. Об этом также заявил нардеп от СН Александр Дубинский на своей странице в Facebook. По его словам, этого требуют некоторые депутаты, которые обратились в ОП, так как считают что члены комитета получили взятку во время голосования о решении уничтожить монополии на деятельность и демонополизации рынка госзакупок. "Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование челнов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. «площадок Яценко» + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ / АРМА", - говорится в сообщении. Сам Дубинский отметил, что готов пройти исследование на детекторе, и считает, что его коллеги по финкомитету также справятся с процедурой "Я, со своей стороны, готов пройти исследование на детекторе о том, получал ли я деньги за голосование по площадкам оценщиков и прозорро (+ по каким-либо любым другим голосованиями в Раде, внесении проектов и поправок). Уверен, пройдут и мои коллеги по финансовому комитету. Не смотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту", - написал он. Однако он призвал пройти проверку на полиграфе и сотрудников Офиса президента, а также других депутатов, которые являются авторами самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва, которые вызывают подозрения в возможной коррупции. Среди них: 1) Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг

№1053-1 от 06.09.2019 Главный Комитет: Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Автор: Леонов Алексей Александрович (IX созыва)

Володина Дарья Артемовна (IX созыва) 2) Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг

№1073 от 29.08.2019 Главный Комитет: Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Автор: Гетманцев Даниил Александрович (IX созыва)

Подласа Роксолана Андреевна (IX созыв)

Фролов Павел Валерьевич (IX созыва)

Безгин Виталий Юрьевич (IX созыва) 3) Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес

№1080 от 29.08.2019 Главный Комитет: Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

Автор: Гетманцев Даниил Александрович (IX созыва)

Подласа Роксолана Андреевна (IX созыв)

Безгин Виталий Юрьевич (IX созыва)

Костюк Дмитрий Сергеевич (IX созыв)

Стернийчук Валерий Александрович (IX созыва)

Струневич Вадим Олегович (IX созыва)

Гайду Александр Васильевич (IX созыва)

Шуляк Елена Алексеевна (IX созыва) 4) Проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления безопасностью автомобильных дорог

№1061 от 29.08.2019 Главный Комитет: Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

Автор: Кубраков Александр Николаевич (IX созыва) 5) Проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны географических указаний

№1065 от 29.08.2019

Главный Комитет: Комитет по вопросам экономического развития

Автор: Підласа Роксолана Андреевна (IX созыва)

Фролов Павел Валерьевич (IX созыва)

Шуляк Елена Алексеевна (IX созыва) 6) Проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий

№1062 от 29.08.2019 Главный Комитет: Комитет по вопросам экономического развития

Автор: Підласа Роксолана Андреевна (IX созыва)

Шуляк Елена Алексеевна (IX созыва)

Безгин Виталий Юрьевич (IX созыва)

Костюк Дмитрий Сергеевич (IX созыв)

Струневич Вадим Олегович (IX созыва) 7) Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости

№2047 от 04.09.2019 Главный Комитет: Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Автор: Фролов Павел Валерьевич (IX созыва)

Подласа Роксолана Андреевна (IX созыв)

Красносельская Анастасия Олеговна (IX созыва)

Устинова Александра Юрьевна (IX созыва)

Верещук Ирина Андреевна (IX созыв)

Герус Андрей Михайлович (IX созыв)

Медяник Вячеслав Анатольевич (IX созыва)

Янченко Галина Игоревна (IX созыва)

Мезенцева Мария Сергеевна (IX созыва)

Железняк Ярослав Иванович (IX созыва)

Винтоняк Елена Васильевна (IX созыва)

Шуляк Елена Алексеевна (IX созыва)

Юрчишин Ярослав Романович (IX созыва)

Фрис Игорь Павлович (IX созыв)

Третьякова Галина Николаевна (IX созыва)

Бондарь Анна Вячеславовна (IX созыва)

Бардина Марина Олеговна (IX созыва)

Гурин Дмитрий Александрович (IX созыва)

Гетманцев Даниил Александрович (IX созыв)

Брагар Евгений Вадимович (IX созыв)

Мовчан Алексей Васильевич (IX созыва)

Кабанов Александр Евгеньевич (IX созыва)

Подгорная Виктория Валентиновна (IX созыва)

Володина Дарья Артемовна (IX созыва)

Монастырский Денис Анатольевич (IX созыва)

Шинкаренко Иван Анатольевич (IX созыва)

Мошенец Елена Владимировна (IX созыва)

Радуцкий Михаил Борисович (IX созыва)

Юраш Святослав Андреевич (IX созыв)

Клочко Андрей Андреевич (IX созыва)

Безуглая Марьяна Владимировна (IX созыва) 8 ) Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем діджиталізації расчета налоговой стоимости недвижимости

№ 2047-1 от 13.09.2019 Главный Комитет: Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Автор: Качура Александр Анатольевич (IX созыва)

Зуев Максим Сергеевич (IX созыв)

Кицак Богдан Викторович (IX созыва)

Загоруйко Алина Леонидовна (IX созыв)

Пивоваров Евгений Павлович (IX созыва)

Куницкий Александр Олегович (IX созыва)

Остапенко Анатолий Дмитриевич (IX созыва)

Бабий Роман Вячеславович (IX созыва)

Корявченков Юрий Валерьевич (IX созыва)

Ковалев Алексей Иванович (IX созыва) Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки комитет что созыва внесении александр Теги: последние сводки