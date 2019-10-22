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|Новым императором Японии стал Нарухито
|22.10.2019 06:48
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию принимает участие в интронизации японского императора Нарухито. Об этом сообщает Офис президента, который транслирует церемонию на своей странице в
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на церемонию. На церемонии он присутствует с первой леди.
Нарухито родился 23 февраля 1960 года в Токио. Он — первый правитель, родившийся после Второй мировой войны. В детстве носил титул принца Хиро. Мать Нарухито Митико была первой императрицей Японии, чье происхождение не было аристократическим. Женившись на ней, отец Нарухито нарушил многовековую традицию. Родители Нарухито сумели добиться относительной свободы от жестких дворцовых традиций и принимали активное участие в воспитании детей
В 1983—1985 году Нарухито учился в Мертон Колледже Оксфордского университета. В 1988 году получил степень магистра исторических наук в университете Гакусюин.
7 января 1989 года Нарухито стал наследным принцем после смерти своего дедушки — императора Хирохито.
Женился на дипломатке и не имеет наследника мужского пола
В 1999 году было объявлено, что императрица забеременела. Однако тогда у нее случился выкидыш.
В 2001 году родилась единственная дочь Нарухито и Масако — Айко. Так как у Нарухито и Масако нет сыновей, после рождения Айко начались дискуссии о возможности наследования императорского престола Японии женщиной. На данный момент необходимый для этого закон не принят. Престол может также унаследовать сын младшего брата Нарухито, родившийся в 2006 году.
С 2002 года Масако редко появляется на публике. В 2004 году ей поставили диагноз — расстройство приспособительных реакций, вероятно, вызванное трудностями, связанными с ролью жены наследного принца и давлением по поводу необходимости рождения наследника мужского пола.
В июле 2008 года Нарухито выступил во время восьмидневной поездки по Испании без жены с просьбой отнестись к Масако с пониманием.
В заявлении по поводу своего 49-летия в декабре 2012 года Масако сообщила, что она все еще проходит лечение от своего заболевания и поблагодарила японцев за поддержку.
В декабре 2018 года в заявлении по поводу своего 55-летия Масако сказала, что чувствует себя неуверенно насчет того, насколько полезной она сможет быть, когда ее муж станет императором Японии. В то же время, она пообещала выполнять свои обязанности императрицы, насколько это будет вероятно.
Деятельность Нарухито как наследного принца
Японская императорская семья не участвует в политической деятельности. Император — номинальный глава государства, символ Японии и единства нации. Он выполняет только церемониальные функции и не принимает участия в управлении государством.
Нарухито-император
30 апреля 2019 года 85-летний правитель Акихито, отец Нарухито, отрекся от престола, завершив тем самым тридцатилетнюю историю эпохи Хэйсэй (в переводе — «достижение мира»). Отречение императора от престола Японии произошло первый раз за 200 лет. Чтобы оно стало возможным, парламент Японии принял специальный закон. Причиной отречения Акихито стал преклонный возраст.
Кроме второй официальной церемонии интронизации 22 октября 2019 года, должна состояться еще и третья — 14−15 ноября 2019 года. После нее Нарухито будет окончательно принят в династию императоров Японии, которая является старейшей в мире — считается, что японские императоры правили еще в 600-х годах до н.э.